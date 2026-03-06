全英羽賽／混雙挺進8強 葉宏蔚：我的心在日本經典賽

BWF超級1000等級的全英羽球公開賽今天結束各組16強賽，台灣混雙葉宏蔚、詹又蓁，以21比14、21比16擊敗丹麥組合艾斯伯森、庫絲可挺進8強，葉宏蔚說：「我的心在日本經典賽」。

現年26歲葉宏蔚，目前在世界羽球總會（BWF）和詹又蓁的混雙排名高居第15名，也是台灣第1混雙；過去葉宏蔚也曾在2024年，和當時搭檔李佳馨闖進過全英羽球賽8強。

葉宏蔚和詹又蓁今天是首度對上丹麥的艾斯伯森（Rasmus Espersen）、庫絲可（Amalie Cecilie Kudsk）組合，對手世界排名第34名。

首局開打，台灣組合便佔先機，從3比3平手後就逐漸拉開差距，最多以15比7取得領先，儘管後續被追到16比14的2分差距，但台灣組合還是穩住陣腳先收下首局。

第2局雙方進入拉鋸戰，比賽前段出現8次平手，葉宏蔚與詹又蓁在9比9時連得4分稍微拉開差距，但隨後又因失誤過多被對手連得5分陷入落後。

幸好2人及時回神，在16比16時靠著出色平抽擋連得5分，才如願收下勝利，這也是2人從2024年底合拍後首度闖進全英8強。

葉宏蔚在接受中央社記者訪問時表示，雖然帳面上看起來贏球，但其實過程打得並不好，「我們都不太穩定，才會有被對手連續得分的狀況，希望接下來可以繼續改進。」

雖然遠在英國參賽，不過葉宏蔚仍心繫日本經典賽，他笑說：「對澳洲真的很可惜，希望大家可以繼續加油，我也希望有機會可以看到轉播。」

葉宏蔚與詹又蓁接下來8強對手，將是泰國組合提拉拉薩庫（Pakkapon Teeraratsakul）、沙西麗（Sapsiree Taerattanachai）；台灣除混雙組合外，僅剩男單林俊易、女雙謝沛珊/洪恩慈闖進8強。