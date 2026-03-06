印地安泉網賽／曾俊欣男單首輪惜敗 吳芳嫺晉級女雙16強

ATP、WTA 1000共站的印地安泉名人賽本周開打，我國女雙好手吳芳嫺今天在32強賽攜手日本搭擋穗積繪莉，面對地主好手皮古拉（Jessica Pegula）／凱斯勒（Mccartney Kessler），雙方一路拉鋸到超級搶十，最終由台日組合以7：5、6：1、10：7搶下16強門票，至於從會外賽晉級的我國男單好手曾俊欣，則是在首輪止步。

男女共站的印地安泉名人賽本周在美國加州舉行，在我國女雙一姊謝淑薇休兵的情況下，仍有吳芳嫺、詹皓晴將與各自搭擋在女雙賽事登場，至於我國男單好手曾俊欣則是在日前於會外賽成功晉級，成為史上第3位站上印地安泉男單會內賽的我國好手。

台灣網球好手曾俊欣。聯合報系資料照

今天曾俊欣也率先在男單首輪登場，並出戰世界排名53的阿根廷巴艾茲（Sebastian Baez），這也是雙方繼去年2月在里約交手後再度碰頭，只可惜在首盤賽事中曾俊欣積極進攻未果，反遭到對手兩度破發，並以3：6先丟首盤，第二盤巴艾茲再度率先出擊，在第4、8局兩度破發後，以6：2勝出。

至於女雙賽事，吳芳嫺今天攜手日本搭擋穗積繪莉，出戰日前澳網闖進到女單4強賽的皮古拉與她的搭擋凱斯勒，雙方在首盤就展開激烈破發大戰，最終台日組合在關鍵第12局成功破發，以7：5先下一城。

儘管第二盤美國組合靠著開盤秋風掃落葉連拿4局，並以6：1扳平戰局，但超級搶十吳芳嫺／穗積繪莉穩住陣腳，在對手兩度追到1分差後，連續搶下對手發球分，以10：7勝出，晉級到16強賽；稍晚我國另一位好手詹皓晴也將與印尼選手曾麗美搭擋出擊。