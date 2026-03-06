快訊

中東戰火浮生錄？30幾人花24小時才抵台 遊客：慎選旅行社比政府可靠

鴻海董事長劉揚偉曝「開發摺疊機是肯定的」 傳與客戶開發新產品

虎斑貓默默守護「全盲小白貓」走到哪跟到哪 網淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

印地安泉網賽／曾俊欣男單首輪惜敗 吳芳嫺晉級女雙16強

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
吳芳嫺。資料照 曾思儒
吳芳嫺。資料照 曾思儒

ATP、WTA 1000共站的印地安泉名人賽本周開打，我國女雙好手吳芳嫺今天在32強賽攜手日本搭擋穗積繪莉，面對地主好手皮古拉（Jessica Pegula）／凱斯勒（Mccartney Kessler），雙方一路拉鋸到超級搶十，最終由台日組合以7：5、6：1、10：7搶下16強門票，至於從會外賽晉級的我國男單好手曾俊欣，則是在首輪止步。

男女共站的印地安泉名人賽本周在美國加州舉行，在我國女雙一姊謝淑薇休兵的情況下，仍有吳芳嫺、詹皓晴將與各自搭擋在女雙賽事登場，至於我國男單好手曾俊欣則是在日前於會外賽成功晉級，成為史上第3位站上印地安泉男單會內賽的我國好手。

台灣網球好手曾俊欣。聯合報系資料照
台灣網球好手曾俊欣。聯合報系資料照

今天曾俊欣也率先在男單首輪登場，並出戰世界排名53的阿根廷巴艾茲（Sebastian Baez），這也是雙方繼去年2月在里約交手後再度碰頭，只可惜在首盤賽事中曾俊欣積極進攻未果，反遭到對手兩度破發，並以3：6先丟首盤，第二盤巴艾茲再度率先出擊，在第4、8局兩度破發後，以6：2勝出。

至於女雙賽事，吳芳嫺今天攜手日本搭擋穗積繪莉，出戰日前澳網闖進到女單4強賽的皮古拉與她的搭擋凱斯勒，雙方在首盤就展開激烈破發大戰，最終台日組合在關鍵第12局成功破發，以7：5先下一城。

儘管第二盤美國組合靠著開盤秋風掃落葉連拿4局，並以6：1扳平戰局，但超級搶十吳芳嫺／穗積繪莉穩住陣腳，在對手兩度追到1分差後，連續搶下對手發球分，以10：7勝出，晉級到16強賽；稍晚我國另一位好手詹皓晴也將與印尼選手曾麗美搭擋出擊。

阿根廷 謝淑薇 曾俊欣

延伸閱讀

全英羽賽／邱品蒨、林湘緹 女單皆止步16強

全英羽賽／直落二拍下亞運金牌 林俊易勇闖8強

全英羽賽／戚又仁決勝局傷退 周天成台灣內戰挺進第二輪

全英羽賽／麟榤配過頭關 林俊易內戰退王子維

相關新聞

全英羽賽／混雙挺進8強 葉宏蔚：我的心在日本經典賽

BWF超級1000等級的全英羽球公開賽今天結束各組16強賽，台灣混雙葉宏蔚、詹又蓁，以21比14、21比16擊敗丹麥組合...

印地安泉網賽／曾俊欣男單首輪惜敗 吳芳嫺晉級女雙16強

ATP、WTA 1000共站的印地安泉名人賽本周開打，我國女雙好手吳芳嫺今天在32強賽攜手日本搭擋穗積繪莉，面對地主好手皮古拉（Jessica Pegula）／凱斯勒（Mccartney Kessler），雙方一路拉鋸到超級搶十，最終由台日組合以7：5、6：1、10：7搶下16強門票，至於從會外賽晉級的我國男單好手曾俊欣，則是在首輪止步。

全英羽賽／邱品蒨、林湘緹 女單皆止步16強

BWF超級1000的全英羽球公開賽，今天進行女單16強，台灣雙保險邱品蒨、林湘緹，分別對上世界第4的山口茜、球后安洗瑩，...

體操／世界盃巴庫站 唐嘉鴻地板預賽第8晉決賽

在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，台灣男子競技體操好手唐嘉鴻今天在地板資格賽，以難度分4.90分、執行分8.733分、總...

全英羽賽／直落二拍下亞運金牌 林俊易勇闖8強

今年一月剛在印度公開賽決賽對陣，我國好手「左手重砲」林俊易和世界排名第4、雅加達亞運男單奪金的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）今天全英公開賽第二輪再碰頭，林俊易延續一月奪冠氣勢，直落2拍下列第4種子的印尼好手，成為第一位搶下8強門票的台將。

萬金石特展5日起登場 InBody檢測、五大體驗區打造全民運動新日常

「2026新北萬金石馬拉松－用科學成為你的配速員特展」3月5日至3月15日在新北市政府一樓大廳展出，透過數據與互動體驗，帶領民眾認識身體、理解運動科學，找到最適合自己的運動節奏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。