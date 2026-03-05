全英羽賽／邱品蒨、林湘緹 女單皆止步16強

BWF超級1000的全英羽球公開賽，今天進行女單16強，台灣雙保險邱品蒨、林湘緹，分別對上世界第4的山口茜、球后安洗瑩，雙雙不幸都以直落2敗北，台灣女單無人晉級8強。

世界羽球總會（BWF）女單排名持續保持在個人新高第13名的邱品蒨，16強對上日本名將、世界第4的山口茜，2人在賽前交手過2次，全由山口茜獲勝，不過皆打滿3局。

今天首局邱品蒨表現出色，比賽中段一度取得13比8的最大幅度領先；只可惜後續逐漸被追上，山口茜在13比17落後時，再度展現場上速度和吊動的能力，拉出一波7比1攻勢取得局末點，以21比19逆轉拿下首局。

第2局前段同樣由邱品蒨掌握優勢，但山口茜還是穩紮穩打，在7比9落後時打出11比5的戲碼，不但超前比數，也打垮邱品蒨氣勢，順勢再以21比17拿下勝利。

至於林湘緹生涯首度對決球后安洗瑩，首局2人都呈現大好大壞的情況，開賽安洗瑩就取得16比5的領先，但隨後發生過多主動失誤，讓林湘緹打出9比1攻勢追至3分差；不過，安洗瑩即時回穩，還是以21比15收下。

第2局安洗瑩總算打出球后本色，先以11比5取得技術暫停優勢，休息過後持續擴大分差，最終以21比11、直落2的局數過關。台灣女單也確定無人晉級8強。