快訊

美股早盤／道瓊下跌逾400點 財報亮眼激勵博通逆勢漲逾4%

聽新聞
0:00 / 0:00

全英羽賽／邱品蒨、林湘緹 女單皆止步16強

中央社／ 台北5日電
邱品蒨。 新華社
邱品蒨。 新華社

BWF超級1000的全英羽球公開賽，今天進行女單16強，台灣雙保險邱品蒨、林湘緹，分別對上世界第4的山口茜、球后安洗瑩，雙雙不幸都以直落2敗北，台灣女單無人晉級8強。

世界羽球總會（BWF）女單排名持續保持在個人新高第13名的邱品蒨，16強對上日本名將、世界第4的山口茜，2人在賽前交手過2次，全由山口茜獲勝，不過皆打滿3局。

今天首局邱品蒨表現出色，比賽中段一度取得13比8的最大幅度領先；只可惜後續逐漸被追上，山口茜在13比17落後時，再度展現場上速度和吊動的能力，拉出一波7比1攻勢取得局末點，以21比19逆轉拿下首局。

第2局前段同樣由邱品蒨掌握優勢，但山口茜還是穩紮穩打，在7比9落後時打出11比5的戲碼，不但超前比數，也打垮邱品蒨氣勢，順勢再以21比17拿下勝利。

至於林湘緹生涯首度對決球后安洗瑩，首局2人都呈現大好大壞的情況，開賽安洗瑩就取得16比5的領先，但隨後發生過多主動失誤，讓林湘緹打出9比1攻勢追至3分差；不過，安洗瑩即時回穩，還是以21比15收下。

第2局安洗瑩總算打出球后本色，先以11比5取得技術暫停優勢，休息過後持續擴大分差，最終以21比11、直落2的局數過關。台灣女單也確定無人晉級8強。

日本 山口茜 林湘緹

延伸閱讀

經典賽／南韓隊單場4轟大秀火力 首戰11：4痛宰捷克

全英羽賽／戚又仁決勝局傷退 周天成台灣內戰挺進第二輪

全英羽賽／麟榤配過頭關 林俊易內戰退王子維

全英羽賽／逆轉勝！「一姊」邱品蒨開紅盤闖16強

相關新聞

全英羽賽／邱品蒨、林湘緹 女單皆止步16強

BWF超級1000的全英羽球公開賽，今天進行女單16強，台灣雙保險邱品蒨、林湘緹，分別對上世界第4的山口茜、球后安洗瑩，...

體操／世界盃巴庫站 唐嘉鴻地板預賽第8晉決賽

在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，台灣男子競技體操好手唐嘉鴻今天在地板資格賽，以難度分4.90分、執行分8.733分、總...

全英羽賽／直落二拍下亞運金牌 林俊易勇闖8強

今年一月剛在印度公開賽決賽對陣，我國好手「左手重砲」林俊易和世界排名第4、雅加達亞運男單奪金的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）今天全英公開賽第二輪再碰頭，林俊易延續一月奪冠氣勢，直落2拍下列第4種子的印尼好手，成為第一位搶下8強門票的台將。

萬金石特展5日起登場 InBody檢測、五大體驗區打造全民運動新日常

「2026新北萬金石馬拉松－用科學成為你的配速員特展」3月5日至3月15日在新北市政府一樓大廳展出，透過數據與互動體驗，帶領民眾認識身體、理解運動科學，找到最適合自己的運動節奏。

足球／小學生足球賽7日首波預賽開踢 773隊參賽角逐金盃

114學年度小學生足球賽將於3月7日正式開踢，今年賽事首度設立「跨域組隊」，打破了學校與行政區的界限，讓校隊或社區球隊能更自由地結合、共同組隊，最終總報名隊數也來到773隊，在各縣市進行預賽後，預計於6月中展開全國決賽。

田徑／幸運地港都盃破7年全國紀錄 李慧君減重達標名古屋亞運

2026港都盃全國田徑錦標賽，今天上午的公開女子組標槍決賽，我國女子標槍全國紀錄保持人李慧君以57公尺66改寫自己保持了7年的全國紀錄57公尺15，也順利達到亞運參賽標準，至於另一名好手朱品薰雖然受到傷勢影響僅擲出54公尺19拿下第二名，但教練薛聖融仍看好兩人將有機會攜手挑戰名古屋亞運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。