體操／世界盃巴庫站 唐嘉鴻地板預賽第8晉決賽

在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，台灣男子競技體操好手唐嘉鴻今天在地板資格賽，以難度分4.90分、執行分8.733分、總分13.633分，順利以第8名壓線晉級決賽。

台灣男子競技體操雙雄李智凱和唐嘉鴻，經過冬訓期間的調整和準備，選擇在本週登場的體操世界盃巴庫站為今年賽季首戰。

以單槓聞名全球的唐嘉鴻，這次也下場參加地板和吊環的資格賽，希望能以賽代訓，最終地板獲得第8名晉級決賽；吊環則以第11名作收，無緣決賽資格。

李智凱和唐嘉鴻的各自重頭戲鞍馬、單槓資格賽，將於明天登場。

隨隊教練林育信告訴中央社記者，今天唐嘉鴻就是下場試試看感覺，地板項目表現還蠻順暢，也如願晉級決賽；但2人還是會專注在自己的專項上面，希望新賽季首戰就能有好彩頭。

李智凱表示，其實已很久沒有參加國際賽，就把這場比賽當作一個訓練成果的檢視，「當然希望可以有好成績，但也不會太勉強，畢竟賽季才剛開始。」