全英羽賽／直落二拍下亞運金牌 林俊易勇闖8強

今年一月剛在印度公開賽決賽對陣，我國好手「左手重砲」林俊易和世界排名第4、雅加達亞運男單奪金的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）今天全英公開賽第二輪再碰頭，林俊易延續一月奪冠氣勢，直落2拍下列第4種子的印尼好手，成為第一位搶下8強門票的台將。

林俊易一月在BWF 750系列的印度公開賽決賽直落二拍下克里斯蒂，奪下生涯最高層級冠軍，全英公開賽前也在德國公開賽打進4強；轉戰全英賽，昨天首輪他在「寶島內戰」拍下王子維，今天碰克里斯蒂比賽前段雖以9：11落後，但技術暫停後打出連拿7分的逆轉攻勢，進而先取得20：14的局點優勢。

克里斯蒂雖連續瓦解林俊易5個局點，但世界排名11的「左手重砲」沒讓比分追平，驚險以21：19先下一城。

第二局林俊易在7：6時打出連拿5分攻勢，自己雖出現一次網前機會球失手失誤，不過15：11時克里斯蒂一次大好機會也出現殺球掛網失誤，讓林俊易都扶膝露出逃過一劫的笑容。在克里斯蒂送分下，林俊易又是一波5：0攻勢，領先擴大到19：11，最終就在克里斯蒂掛網下以20：12奪勝，帶著對戰3連勝挺進8強。

全英公開賽是BWF超級1000分大賽，總獎金145萬美元，中華隊共有9組台將晉級第二輪，以奪牌為目標的林俊易率先晉級8強，同時間在第四球場出賽的混雙組合楊博軒／胡綾芳和泰國組合帕克卡波（Pakkapon Teeraratsakul）／莎希莉（Sapsiree Taerattanachai）大戰三局，可惜逆轉差一步，以15：21、21：13、15：21止步16強。