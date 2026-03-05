快訊

全英羽賽／直落二拍下亞運金牌 林俊易勇闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林俊易。 美聯社資料照
林俊易。 美聯社資料照

今年一月剛在印度公開賽決賽對陣，我國好手「左手重砲」林俊易和世界排名第4、雅加達亞運男單奪金的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）今天全英公開賽第二輪再碰頭，林俊易延續一月奪冠氣勢，直落2拍下列第4種子的印尼好手，成為第一位搶下8強門票的台將。

林俊易一月在BWF 750系列的印度公開賽決賽直落二拍下克里斯蒂，奪下生涯最高層級冠軍，全英公開賽前也在德國公開賽打進4強；轉戰全英賽，昨天首輪他在「寶島內戰」拍下王子維，今天碰克里斯蒂比賽前段雖以9：11落後，但技術暫停後打出連拿7分的逆轉攻勢，進而先取得20：14的局點優勢。

克里斯蒂雖連續瓦解林俊易5個局點，但世界排名11的「左手重砲」沒讓比分追平，驚險以21：19先下一城。

第二局林俊易在7：6時打出連拿5分攻勢，自己雖出現一次網前機會球失手失誤，不過15：11時克里斯蒂一次大好機會也出現殺球掛網失誤，讓林俊易都扶膝露出逃過一劫的笑容。在克里斯蒂送分下，林俊易又是一波5：0攻勢，領先擴大到19：11，最終就在克里斯蒂掛網下以20：12奪勝，帶著對戰3連勝挺進8強。

全英公開賽是BWF超級1000分大賽，總獎金145萬美元，中華隊共有9組台將晉級第二輪，以奪牌為目標的林俊易率先晉級8強，同時間在第四球場出賽的混雙組合楊博軒／胡綾芳和泰國組合帕克卡波（Pakkapon Teeraratsakul）／莎希莉（Sapsiree Taerattanachai）大戰三局，可惜逆轉差一步，以15：21、21：13、15：21止步16強。

中華隊 印尼 印度

萬金石特展5日起登場 InBody檢測、五大體驗區打造全民運動新日常

「2026新北萬金石馬拉松－用科學成為你的配速員特展」3月5日至3月15日在新北市政府一樓大廳展出，透過數據與互動體驗，帶領民眾認識身體、理解運動科學，找到最適合自己的運動節奏。

足球／小學生足球賽7日首波預賽開踢 773隊參賽角逐金盃

114學年度小學生足球賽將於3月7日正式開踢，今年賽事首度設立「跨域組隊」，打破了學校與行政區的界限，讓校隊或社區球隊能更自由地結合、共同組隊，最終總報名隊數也來到773隊，在各縣市進行預賽後，預計於6月中展開全國決賽。

田徑／幸運地港都盃破7年全國紀錄 李慧君減重達標名古屋亞運

2026港都盃全國田徑錦標賽，今天上午的公開女子組標槍決賽，我國女子標槍全國紀錄保持人李慧君以57公尺66改寫自己保持了7年的全國紀錄57公尺15，也順利達到亞運參賽標準，至於另一名好手朱品薰雖然受到傷勢影響僅擲出54公尺19拿下第二名，但教練薛聖融仍看好兩人將有機會攜手挑戰名古屋亞運。

JHVL／6強決賽明雲林登場 台中潭秀、雙十國中放眼王座

114學年度國中排球甲級聯賽決賽3月6日至8日在雲林縣立體育館進行最終決戰，由複賽成績3至6名率先交叉對戰，勝者晉級4強，3月7日5至6名排名賽結束後，由首日獲勝隊伍挑戰種子隊伍，3月8日則進行男、女子組季軍及冠軍賽。

網球／男友單膝下跪秀出大鑽戒 球后莎芭蓮卡甜蜜宣布訂婚

今年一月曾公開「逼婚」，白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）得償所望，他的男友弗朗古利斯（Georgios Frangulis）在鋪滿玫瑰花瓣的泳池畔單膝下跪，以大鑽戒套牢莎芭蓮卡。

