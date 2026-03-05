快訊

萬金石特展5日起登場 InBody檢測、五大體驗區打造全民運動新日常

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
「2026新北萬金石馬拉松－用科學成為你的配速員特展」3月5日至3月15日在新北市政府一樓大廳展出，透過數據與互動體驗，帶領民眾認識身體、理解運動科學，找到最適合自己的運動節奏。記者江婉儀／攝影
「2026新北萬金石馬拉松－用科學成為你的配速員特展」3月5日至3月15日在新北市政府一樓大廳展出，透過數據與互動體驗，帶領民眾認識身體、理解運動科學，找到最適合自己的運動節奏。

新北市體育局表示，本次特展以「讓科學成為你的配速員」為核心概念，在新北市府一樓中央大廳打造運動科學互動展區。現場規畫專業InBody身體組成檢測，由教練協助分析肌肉分布、體脂比例與基礎代謝率等數據，協助參與者了解自身體能條件，找到適合自己的運動方式。透過科學檢測與專業解說，讓民眾更了解自己的身體，也更懂得如何安全且有效率地運動。

除了身體數據分析，現場還設置五大互動體驗展區，包括「急速飛輪區」、「壺鈴重力區」、「彈力回彈區」、「啞鈴擺臂區」及「跳舞律動區」，由專業教練現場帶領體驗，從肌力、耐力、協調性到節奏感等不同面向強化身體能力，讓運動科學不再艱深，而是人人都能輕鬆理解與實踐的生活工具。

活動現場也由曙光跑班光頭教練李翰暄，帶領彈力帶互動體驗，透過「穩定配速、擺臂推進、回彈節奏」三段式動作示範，引導大家從核心穩定、上肢協調到全身節奏控制，逐步體驗跑步動力鏈概念。透過彈力帶的回彈特性，參與者能即時感受出力與收力節奏的變化，如同跑步時的配速提醒，也讓運動科學透過簡單器材轉化為日常可運用的訓練方法。

新北市副市長陳純敬表示，希望透過活動，傳達一個很簡單的理念，運動科學不是菁英選手的專利，不只是站上國際賽場的運動員才需要科學訓練，每一位願意動起來的市民，都能透過數據找到最適合自己的節奏。讓科學成為你的「配速員」，陪伴大家跑得更穩、更久、更健康，這也是萬金石馬拉松長期推動運動文化的重要精神。

