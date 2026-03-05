聽新聞
足球／小學生足球賽7日首波預賽開踢 773隊參賽角逐金盃
114學年度小學生足球賽將於3月7日正式開踢，今年賽事首度設立「跨域組隊」，打破了學校與行政區的界限，讓校隊或社區球隊能更自由地結合、共同組隊，最終總報名隊數也來到773隊，在各縣市進行預賽後，預計於6月中展開全國決賽。
小學生足球賽今年首度設立「跨域組隊」制度，實踐了「想踢球就找得到隊友」的核心精神，透過簡化參賽限制，有效消除了參與門檻，不僅讓資源較稀缺或剛起步的球隊能更輕鬆地接軌全國性賽事，更具體落實了運動平權的理念，確保每位熱愛足球的孩子都能擁有公平的競技舞台。
在今天記者會上，全民運動署署長房瑞文表示，今年設立的跨區組賽事，也就是俱樂部組，就是希望能夠跨越社區、學校界線來組隊，另外為了讓球隊能夠就近比賽，今年預賽在22個縣市足球場舉行，避免讓小球員舟車勞頓，也感謝各縣市足球委員會的大力協助。
房瑞文指出，過往小學聯賽參賽球隊只要報名參加預賽就能獲得6萬元的補助，這對於過去的體育署到現在的全民運動署來說都是很大的一筆經費，今年做出調整讓預賽在各縣市比，參賽補助則提高到參加全國決賽部分，但仍有近800支球隊報名參賽，展現各學校和俱樂部是真心愛足球，也希望各界一起努力推展基層足球，讓足球基層更紮根。
各縣市預賽冠軍隊伍將晉級全國決賽，另依各縣市報名隊伍數，各組別前3名縣市擇優2隊晉級，報名隊伍數為4至7名之縣市擇優1隊晉級，全國決賽預計每組至多32支隊伍參賽，決賽預計在6月15日至7月初登場。
