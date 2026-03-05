JHVL／6強決賽明雲林登場 台中潭秀、雙十國中放眼王座

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
屏東新園國中穩紮穩打，將以最佳狀態迎戰各隊。圖／高中體育總會提供
114學年度國中排球甲級聯賽決賽3月6日至8日在雲林縣立體育館進行最終決戰，由複賽成績3至6名率先交叉對戰，勝者晉級4強，3月7日5至6名排名賽結束後，由首日獲勝隊伍挑戰種子隊伍，3月8日則進行男、女子組季軍及冠軍賽。

男子組台中潭秀國中以全勝成績強勢挺進決賽，劍指隊史第二座冠軍金盃，南台灣勁旅屏東新園國中穩紮穩打，將以最佳狀態迎戰各隊，高雄福誠高中國中部展現深厚實力，連續4年闖進決賽，新北板橋國中睽違3年重返決賽行列，盼能在關鍵時刻突破自我，台北明湖國中去年於乙級聯賽磨練，今年重返甲級即闖入決賽，有望改寫隊史新頁，雲林建國國中首度晉級決賽，已刷新隊史最佳成績，但團隊目標不僅於此，力拚在雲林主場成績更上層樓。各隊實力伯仲之間，臨場應變與抗壓能力，將成為左右勝負的關鍵。

女子組台中雙十國中氣勢如虹，本屆賽事保持不敗戰績，目標重返榮耀，桃園建國國中首度挑戰甲級舞台便一鳴驚人，不僅取得決賽門票，更拿下種子籤位，成為本屆賽事最大驚奇，新北積穗國中今年捲土重來，持續朝最高榮耀邁進，去年奪得季軍的屏東新園國中，今年再度挺進決賽，期盼超越自我，再創佳績，雲林建國國中漸入佳境，將在主場展現最佳實力，新北鶯歌國中憑藉團隊戰力穩健前行，力求在強敵環伺的決賽戰場突破重圍。各隊蓄勢待發，準備放手一搏。

國中排球聯賽精彩可期，歡迎所有民眾進場觀賽，若無法親臨現場，可鎖定賽事轉播，決賽場次將全程由名衍行銷Youtube頻道帶來直播服務，3月7日下午4場及3月8日賽事還可以透過民視台灣台、Hami Video完整收看，運動部邀請民眾一同感受精采與熱血的國中排球聯賽，為心中所屬學校及球員加油。

