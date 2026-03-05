全英羽賽／戚又仁決勝局傷退 周天成台灣內戰挺進第二輪

剛在德國羽球公開賽打進4強的我國好手戚又仁，本周全英公開賽第一輪就抽到同胞「一哥」周天成，兩名台將今天凌晨進行的「寶島內戰」激戰到決勝局，但戚又仁因傷退賽，讓小天拿到晉級16強的門票。

世界排名第7的小天列全英第7種子，今天碰世界排名19的戚又仁，首局戚又仁6：9落後下打出連拿5分逆轉攻勢，雖被小天追到16：16，戚又仁再連下兩球回到領先，並以21：17先下一城。

小天第二局以21：14扳回一城，決勝局換場前更拉開到11：3領先，戚又仁此時就選擇傷退，讓已經進行1小時又2分鐘的比賽劃下句點。

全英公開賽是BWF超級1000分大賽，總獎金145萬美元，中華隊首日賽程包括男雙李哲輝／楊博軒、女雙列第8種子的謝沛珊／洪恩慈、女單林湘緹以及混雙葉宏蔚／詹又蓁和楊博軒／胡綾芳都打下勝利；第二日賽程「一姊」邱品蒨率先開胡，男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤也晉級，不過接續只有「左手重砲」林俊易和小天從內戰中出線，合計9組台將今天將爭奪8強門票。

今天第三日賽程將於台灣時間晚上6點開戰，林俊易將率先上陣，約6點50分對決世界排名第4、雅加達亞運男單奪金的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）；兩人前一度碰頭就是今年一月BWF 750系列的印度公開賽決賽，林俊易直落二勝出，奪下本季首冠也是生涯層級最高的金盃。