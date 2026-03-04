全英羽賽／麟榤配過頭關 林俊易內戰退王子維

剛在德國公開賽打進4強的我國男雙麟榤配」王齊麟／邱相榤，今天在層級更高的全英公開賽開出紅盤，以直落二拍下馬來西亞組合陳蔚強／阿尤布（Nur Mohd Azriyn Ayub），搶下16強門票；幾乎同時間上陣的男單「寶島內戰」，「左手重砲」林俊易以21：16、21：17拍下「羽球王子」王子維，成為首位晉級男單第二輪的台將。

全英公開賽是BWF超級1000分大賽，總獎金145萬美元，中華隊今天率先登場的「一姊」邱品蒨先開出紅盤，她面對35歲的美籍華裔女將張蓓雯打出逆轉勝，以18：21、21：8、21：12出線；邱品蒨奪勝後，世界排名12的「麟榤配」在同場地出賽，面對世界排名26的大馬組合，「麟榤配」克服開局4分落後，拉鋸關頭頂住壓力，18：18後連拿3分，以21：18先下一城。

第二局「麟榤配」在11：9領先時連拿4分拉開領先，最終以21：14拿下勝利，讓王齊麟激動吼叫慶祝。

今天男單共有兩場「寶島內戰」要上陣，先上場的「左手重砲」林俊易目前世界排名11，首局他一路領先，第二局在14：16落後下打出連拿5分的逆轉攻勢，耗時44分鐘以21：16、21：17拍下排名28的王子維。

另場內戰將由「一哥」周天成和戚又仁主演，為台將預約另一席16強門票。