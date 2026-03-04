快訊

美股早盤／傳伊朗提議停戰談判 油價回檔、指數翻紅

全英羽賽／麟榤配過頭關 林俊易內戰退王子維

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王齊麟（左）和邱相榤（右）。圖／BadmintonPhoto提供資料照 曾思儒
剛在德國公開賽打進4強的我國男雙麟榤配」王齊麟／邱相榤，今天在層級更高的全英公開賽開出紅盤，以直落二拍下馬來西亞組合陳蔚強／阿尤布（Nur Mohd Azriyn Ayub），搶下16強門票；幾乎同時間上陣的男單「寶島內戰」，「左手重砲」林俊易以21：16、21：17拍下「羽球王子」王子維，成為首位晉級男單第二輪的台將。

全英公開賽是BWF超級1000分大賽，總獎金145萬美元，中華隊今天率先登場的「一姊」邱品蒨先開出紅盤，她面對35歲的美籍華裔女將張蓓雯打出逆轉勝，以18：21、21：8、21：12出線；邱品蒨奪勝後，世界排名12的「麟榤配」在同場地出賽，面對世界排名26的大馬組合，「麟榤配」克服開局4分落後，拉鋸關頭頂住壓力，18：18後連拿3分，以21：18先下一城。

第二局「麟榤配」在11：9領先時連拿4分拉開領先，最終以21：14拿下勝利，讓王齊麟激動吼叫慶祝。

今天男單共有兩場「寶島內戰」要上陣，先上場的「左手重砲」林俊易目前世界排名11，首局他一路領先，第二局在14：16落後下打出連拿5分的逆轉攻勢，耗時44分鐘以21：16、21：17拍下排名28的王子維。

另場內戰將由「一哥」周天成和戚又仁主演，為台將預約另一席16強門票。

全英羽賽／逆轉勝！「一姊」邱品蒨開紅盤闖16強

BWF超級1000等級的全英公開賽今天進行第二日賽程，世界排名13的我國「一姊」邱品蒨率先登場，她面對35歲的美籍華裔女將張蓓雯打出逆轉勝，以18：21、21：8、21：12出線，晉級女單16強。

亞洲盃女足／門神王郁婷多次神撲救 中華隊仍0：2不敵日本隊 

亞洲盃女足C組首戰，中華女足隊今天迎戰強敵日本隊，在炎熱的天氣下展開一場激烈的防守大戰，面對日本隊整場猛烈的攻勢，中華女足門將王郁婷表現神勇，多次化解門前危機，並在上半場踢平對手，不過日本隊下半場與補時階段仍是兩度踢破球門，最終中華女足就以0：2敗下陣來。

印地安泉網賽／瓦解對手賽末點 曾俊欣逆轉勝首闖會內賽

第3度挑戰印地安泉名人賽，我國一哥「夜市球王」曾俊欣今年打出突破表現，今天瓦解對手一個「賽末點」演出逆轉勝，會外賽連過兩關，首度打進印地安泉會內賽，締造個人紀錄。

2026國際自由車環台賽桃園市站將登場 周邊管制一次看

2026國際自由車環台賽即將登場，今年桃園市站與往年相同，於中壢區青塘園揭開序幕，行經青塘園周邊道路，主辦單位規畫於3月9日率先進行實警演練，模擬比賽當日的各項應變流程，並於3月16日正式開賽。

羽球／土銀羽球隊國際賽場 再奪三銅傳佳績

土地銀行羽球隊國際賽場再傳佳績，「左手重砲」林俊易及「麟榤配」王齊麟/邱相榤在「2026德國超級300公開賽」，分別奪下男子單打及雙打雙銅牌，另年輕小將黃琮譯/林廷禹在「2026新加坡挑戰賽」奪下男子雙打銅牌。

