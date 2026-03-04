全英羽賽／逆轉勝！「一姊」邱品蒨開紅盤闖16強

BWF超級1000等級的全英公開賽今天進行第二日賽程，世界排名13的我國「一姊」邱品蒨率先登場，她面對35歲的美籍華裔女將張蓓雯打出逆轉勝，以18：21、21：8、21：12出線，晉級女單16強。

世界排名21的張蓓雯最多取得5分領先，邱品蒨12：17落後下雖打出連拿6分的逆轉攻勢，但又被張蓓雯連下3分，以18：21讓出首局。

張蓓雯雖拿下首局，不過體力明顯下降，第二局邱品蒨只有開局0：2落後，之後先以一波7：0攻勢要到領先，比分再持續拉開，16：8時更連下5分，以21：8扳平局數。

決勝局邱品蒨仍佔上風，15：12下直接以6：0強攻鎖定勝利，以21：12完成逆轉勝，成為第二位晉級女單16強的寶島羽將。

全英公開賽是BWF超級1000分大賽，總獎金145萬美元，中華隊首日賽程包括男雙李哲輝／楊博軒、女雙列第8種子的謝沛珊／洪恩慈、女單林湘緹以及混雙葉宏蔚／詹又蓁和楊博軒／胡綾芳都打下勝利，今天率先出賽的邱品蒨先打下勝場，男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤也將在第一球場上陣，男單更有兩場「寶島內戰」，「左手重砲」林俊易要和「羽球王子」王子維將在第四球場對決，「一哥」周天成和戚又仁接續在同場地搶16強門票。