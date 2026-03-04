快訊

全英羽賽／逆轉勝！「一姊」邱品蒨開紅盤闖16強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
邱品蒨。 新華社資料照
BWF超級1000等級的全英公開賽今天進行第二日賽程，世界排名13的我國「一姊」邱品蒨率先登場，她面對35歲的美籍華裔女將張蓓雯打出逆轉勝，以18：21、21：8、21：12出線，晉級女單16強。

世界排名21的張蓓雯最多取得5分領先，邱品蒨12：17落後下雖打出連拿6分的逆轉攻勢，但又被張蓓雯連下3分，以18：21讓出首局。

張蓓雯雖拿下首局，不過體力明顯下降，第二局邱品蒨只有開局0：2落後，之後先以一波7：0攻勢要到領先，比分再持續拉開，16：8時更連下5分，以21：8扳平局數。

決勝局邱品蒨仍佔上風，15：12下直接以6：0強攻鎖定勝利，以21：12完成逆轉勝，成為第二位晉級女單16強的寶島羽將。

全英公開賽是BWF超級1000分大賽，總獎金145萬美元，中華隊首日賽程包括男雙李哲輝／楊博軒、女雙列第8種子的謝沛珊／洪恩慈、女單林湘緹以及混雙葉宏蔚／詹又蓁和楊博軒／胡綾芳都打下勝利，今天率先出賽的邱品蒨先打下勝場，男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤也將在第一球場上陣，男單更有兩場「寶島內戰」，「左手重砲」林俊易要和「羽球王子」王子維將在第四球場對決，「一哥」周天成和戚又仁接續在同場地搶16強門票。

葉宏蔚 林湘緹 李哲輝

相關新聞

亞洲盃女足／門神王郁婷多次神撲救 中華隊仍0：2不敵日本隊 

亞洲盃女足C組首戰，中華女足隊今天迎戰強敵日本隊，在炎熱的天氣下展開一場激烈的防守大戰，面對日本隊整場猛烈的攻勢，中華女足門將王郁婷表現神勇，多次化解門前危機，並在上半場踢平對手，不過日本隊下半場與補時階段仍是兩度踢破球門，最終中華女足就以0：2敗下陣來。

印地安泉網賽／瓦解對手賽末點 曾俊欣逆轉勝首闖會內賽

第3度挑戰印地安泉名人賽，我國一哥「夜市球王」曾俊欣今年打出突破表現，今天瓦解對手一個「賽末點」演出逆轉勝，會外賽連過兩關，首度打進印地安泉會內賽，締造個人紀錄。

2026國際自由車環台賽桃園市站將登場 周邊管制一次看

2026國際自由車環台賽即將登場，今年桃園市站與往年相同，於中壢區青塘園揭開序幕，行經青塘園周邊道路，主辦單位規畫於3月9日率先進行實警演練，模擬比賽當日的各項應變流程，並於3月16日正式開賽。

羽球／土銀羽球隊國際賽場 再奪三銅傳佳績

土地銀行羽球隊國際賽場再傳佳績，「左手重砲」林俊易及「麟榤配」王齊麟/邱相榤在「2026德國超級300公開賽」，分別奪下男子單打及雙打雙銅牌，另年輕小將黃琮譯/林廷禹在「2026新加坡挑戰賽」奪下男子雙打銅牌。

全英羽賽／球王首輪就爆冷！去年冠亞軍都出局

羽壇歷史最悠久的全英公開賽昨天晚間點燃戰火，首日賽程卻爆出大冷門，尋求衛冕的中國「世界球王」石宇奇首戰就落馬，去年勇闖決賽的我國好手李佳豪也出局，連輸兩局不敵愛爾蘭籍越南裔的對手阮日。 石宇奇和世界

