亞洲盃女足／門神王郁婷多次神撲救 中華隊仍0：2不敵日本隊 

亞洲盃女足C組首戰，中華女足隊今天迎戰強敵日本隊，在炎熱的天氣下展開一場激烈的防守大戰，面對日本隊整場猛烈的攻勢，中華女足門將王郁婷表現神勇，多次化解門前危機，並在上半場踢平對手，不過日本隊下半場與補時階段仍是兩度踢破球門，最終中華女足就以0：2敗下陣來。

今天開賽中華女足大多採取守勢，日本前5分鐘就展現猛烈攻勢，開賽2分鐘日本女足禁區內射門，中華女足門前擋出，隨後長野風花射門，遭門將王郁婷撲出，藤野青葉隨後又有射門機會，球偏出門楣。

日本隨後發起進攻左路配合，田中美南射門被撲出，隨後又是田中美南一記遠射，依然被王郁婷撲出，日本女足耐心的傳導配合，不過中華女足防守嚴密下，沒能讓日本女足取得進球。第43分鐘，日本差點進球，左路傳中後球要進門的瞬間，張季蘭門前緊急救出，上半場日本圍攻中華女足，但未能攻破大門，上半場0：0。

下半場剛開賽，長谷川唯一次門前頭槌頂偏，50分鐘田中美南頭錘頂偏，53分鐘又是田中美南，近距離射門遭王郁婷擋下，第61分鐘，谷川萌萌子長傳給高橋花，門前高橋花晃過一名防守球員後起右腳破門，透過VAR確認後，日本首開紀錄。

領先的日本持續向中華女足施加壓力，但欠缺臨門一腳的把握性，而中華女足築起的防守多次把球清出禁區外。最後補時7分鐘，日本千葉玲海菜左路傳中，清家貴子迎上頭錘破網，日本將比分改寫成2：0，最終就以2球之差擊敗中華女足。

賽後中華女足教練查克摩爾說：「這場比賽對我來說，我為我的球員為自豪，一直不斷堅持下去，我們會持續戰鬥下去，準備好下一場比賽。」

由於比賽溫度高度38度，在炎熱的環境下比賽，查克摩爾表示，「非常熱，我們為此有所準備，準備好體能，我必須說球員都很有戰鬥精神，不斷從錯誤中學習，並試圖不斷取得進步，我很感激每個工作人員付出的一切。」

今天多次撲救出日本女足射門的門將王郁婷，賽後指出，「雖然今天沒有進球，但防守線做了很大的努力，針對下一場比賽防守要更確實，可以把後防線的盯人和反擊做得更準確。」