吉拉單一麥芽蘇格蘭威士忌以初心淬釀巔峰時刻、與您一起為中華隊加油！

隨著 2026 世界棒球經典賽（WBC）熱血開打，全台球迷沸騰！JURA吉拉單一麥芽蘇格蘭威士忌與您一起為中華隊加油！在球場上，每一次揮棒、每一次精準投球，都是時間與汗水淬鍊的成果；在吉拉酒廠，每一滴酒液、每一段熟成時光，同樣蘊藏著初心與堅毅的力量。無論是為國爭光的拚戰精神，或是遠道而來、淬釀不凡的職人初心，吉拉始終相信真正的巔峰，來自不變的信念與長時間的醞釀。當中華隊在世界舞台上全力以赴，吉拉也以島嶼之魂，為每一位勇敢逐夢的人舉杯喝采。

來自蘇格蘭隱世島嶼的單一麥芽威士忌品牌JURA吉拉，近年於國際市場屢創佳績，自2020年起連續四年榮登英國銷售No.1單一麥芽威士忌品牌，展現卓越品質與市場實力。憑藉「遠道而來，淬釀不凡」的品牌精神，吉拉不僅從世界最偏遠的角落走向國際舞台，更在台灣市場綻放耀眼光芒。

吉拉 JURA 連續四年榮獲英國No,1的單一麥芽威士忌品牌，凝聚著無數品味的愛好者。 圖／尚格酒業 提供

吉拉島位於蘇格蘭西岸，島上僅有一條道路蜿蜒通往創立於1810年的吉拉酒廠。這座面積僅366平方公里、居民約兩百餘人的小島，卻孕育出風味獨具的威士忌傳奇。1901年酒廠曾因戰亂與經濟蕭條停產，直到1963年由島民齊心重啟，讓這座島嶼再度以威士忌聞名於世。一座島、一條路、一間酒廠、一顆初心的這份堅持，使吉拉從隱世之地走向世界之巔。

呼應時間淬鍊與沉著以對的精神，為台灣量身打造的「吉拉雪莉12年」與「吉拉雪莉15年」更成為市場矚目焦點。

吉拉雪莉12年由首席釀酒師為台灣消費者精心監製，先於美國波本桶熟成，再轉入西班牙頂級Oloroso雪莉桶窖藏，層層堆疊出太妃糖與熱帶水果香氣，融合葡萄乾、無花果與淡雅咖啡氣息，口感滑順溫潤，展現細膩而飽滿的風味，上市後迅速成為台灣消費者心中的經典之選。

2020年為台灣消費者量身打造了吉拉雪莉12年，以及之後推出吉拉雪莉15年，深受喜愛。 圖／尚格酒業 提供

而後推出的吉拉雪莉15年，則由吉拉團隊與台灣專業團隊共同研發，特別設定42.8%最佳酒精濃度，整合吉拉獨有的海洋氣息與果香雙軌風格。歷經15年時光沉澱，成就濃郁滑順、尾韻悠長的層次表現，展現其非凡魅力。

除了雪莉系列，吉拉亦有更多特色酒款『紅酒桶』、『蘭姆桶』與限量的冬日酒款，透過不同桶型熟成，展現「吉優雅、吉熱情、吉溫暖」三種風貌，充分體現品牌傳承與創新並進的精神，連結台灣人溫暖熱情的個性。從蘇格蘭吉拉島到台灣，從島嶼風土到國際榮耀，吉拉持續以精湛工藝打動全球威士忌愛好者。

吉拉桶藝系列展現出「吉優雅、吉熱情與吉溫暖」三種截然不同的風情。 圖／尚格酒業 提供

正如世界棒球經典賽場上的每一次全力揮擊，都承載著無數日夜的練習與信念；吉拉的每一滴佳釀，也都歷經歲月洗禮與匠心堅持。當中華隊為榮耀奮戰，吉拉以「初心淬鍊」 傳遞島嶼溫柔, 甜蜜雪莉的獨特風味，致敬每一位為夢想奮戰的你。！敬熱血、敬初心、敬遠道而來的堅持。

邀請您與吉拉一同感受時間淬鍊的非凡風味，在這場屬於世界的盛會中，為中華隊喝采，也為自己的人生高光時刻乾杯。跟著中華隊一起強棒出吉！

自2020年起連續四年榮登英國銷售No.1單一麥芽威士忌品牌：依據 Nielsen 英國非即飲通路金額數據（不含北愛爾蘭），截至 2025 年 5 月 之 52 週為銷售金額 No.1

