快訊

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

聽新聞
0:00 / 0:00

印地安泉網賽／瓦解對手賽末點 曾俊欣逆轉勝首闖會內賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
曾俊欣會外賽連過兩關，首度打進印地安泉會內賽，締造個人紀錄。。圖／中華民國網球協會提供 劉肇育
曾俊欣會外賽連過兩關，首度打進印地安泉會內賽，締造個人紀錄。。圖／中華民國網球協會提供 劉肇育

第3度挑戰印地安泉名人賽，我國一哥「夜市球王」曾俊欣今年打出突破表現，今天瓦解對手一個「賽末點」演出逆轉勝，會外賽連過兩關，首度打進印地安泉會內賽，締造個人紀錄。

ATP和WTA合辦的印地安泉網賽總獎金超過941萬美元，是ATP年度第一場千分等級的名人賽，WTA也屬於1000分大站，包括西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、賽會累積奪下5罐的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）、白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和今年澳網封后的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）都與會。

世界排名144的曾俊欣從會外賽出發，首輪面對世界排名最高曾到第7位的比利時好手葛芬（David Goffin），曾俊欣以6：4、6：1闖關，3度參賽首度有勝場入袋。

今天面對世界排名98、列會外第6種子的阿根廷布魯查加（Roman Andres Burruchaga），曾俊欣首盤雖在發球局3度遭破下以2：6讓出，但第二盤第10局瓦解布魯查加的破發和賽末點機會，保發成功將戰局逼到「搶7」後更以7：3扳平盤數。

決勝盤曾俊欣一下場雖遭破發，不過馬上連續破發成功，連拿4局取得領先，最終以6：3打下這場2小時36分鐘激戰勝利，搶下會內門票。

首度晉級印地安泉會內賽的曾俊欣，下戰將碰世界排名53的阿根廷巴艾茲（Sebastian Baez），爭取第二輪對決列22種子的捷克萊赫茨卡（Jiri Lehecka）機會。

約克維奇 阿根廷 曾俊欣

延伸閱讀

羽球／土銀羽球隊國際賽場 再奪三銅傳佳績

全英羽賽／球王首輪就爆冷！去年冠亞軍都出局

全英羽賽／混雙葉宏蔚詹又蓁 直落2晉16強

全英羽賽／李哲輝楊博軒 男雙晉16強

相關新聞

印地安泉網賽／瓦解對手賽末點 曾俊欣逆轉勝首闖會內賽

第3度挑戰印地安泉名人賽，我國一哥「夜市球王」曾俊欣今年打出突破表現，今天瓦解對手一個「賽末點」演出逆轉勝，會外賽連過兩關，首度打進印地安泉會內賽，締造個人紀錄。

2026國際自由車環台賽桃園市站將登場 周邊管制一次看

2026國際自由車環台賽即將登場，今年桃園市站與往年相同，於中壢區青塘園揭開序幕，行經青塘園周邊道路，主辦單位規畫於3月9日率先進行實警演練，模擬比賽當日的各項應變流程，並於3月16日正式開賽。

羽球／土銀羽球隊國際賽場 再奪三銅傳佳績

土地銀行羽球隊國際賽場再傳佳績，「左手重砲」林俊易及「麟榤配」王齊麟/邱相榤在「2026德國超級300公開賽」，分別奪下男子單打及雙打雙銅牌，另年輕小將黃琮譯/林廷禹在「2026新加坡挑戰賽」奪下男子雙打銅牌。

全英羽賽／球王首輪就爆冷！去年冠亞軍都出局

羽壇歷史最悠久的全英公開賽昨天晚間點燃戰火，首日賽程卻爆出大冷門，尋求衛冕的中國「世界球王」石宇奇首戰就落馬，去年勇闖決賽的我國好手李佳豪也出局，連輸兩局不敵愛爾蘭籍越南裔的對手阮日。 石宇奇和世界

全英羽賽／混雙葉宏蔚詹又蓁 直落2晉16強

台灣羽球混雙好手葉宏蔚、詹又蓁，今天在BWF超級1000的全英羽球公開賽首輪，以21比17、21比18擊敗馬來西亞組合黃...

全英羽賽／李哲輝楊博軒 男雙晉16強

BWF超級1000等級的全英羽球公開賽今天進行首輪32強賽，台灣男雙組合李哲輝、楊博軒，以21比13、21比19擊敗印尼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。