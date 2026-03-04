印地安泉網賽／瓦解對手賽末點 曾俊欣逆轉勝首闖會內賽

第3度挑戰印地安泉名人賽，我國一哥「夜市球王」曾俊欣今年打出突破表現，今天瓦解對手一個「賽末點」演出逆轉勝，會外賽連過兩關，首度打進印地安泉會內賽，締造個人紀錄。

ATP和WTA合辦的印地安泉網賽總獎金超過941萬美元，是ATP年度第一場千分等級的名人賽，WTA也屬於1000分大站，包括西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、賽會累積奪下5罐的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）、白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和今年澳網封后的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）都與會。

世界排名144的曾俊欣從會外賽出發，首輪面對世界排名最高曾到第7位的比利時好手葛芬（David Goffin），曾俊欣以6：4、6：1闖關，3度參賽首度有勝場入袋。

今天面對世界排名98、列會外第6種子的阿根廷布魯查加（Roman Andres Burruchaga），曾俊欣首盤雖在發球局3度遭破下以2：6讓出，但第二盤第10局瓦解布魯查加的破發和賽末點機會，保發成功將戰局逼到「搶7」後更以7：3扳平盤數。

決勝盤曾俊欣一下場雖遭破發，不過馬上連續破發成功，連拿4局取得領先，最終以6：3打下這場2小時36分鐘激戰勝利，搶下會內門票。

首度晉級印地安泉會內賽的曾俊欣，下戰將碰世界排名53的阿根廷巴艾茲（Sebastian Baez），爭取第二輪對決列22種子的捷克萊赫茨卡（Jiri Lehecka）機會。