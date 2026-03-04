羽球／土銀羽球隊國際賽場 再奪三銅傳佳績

土地銀行羽球隊國際賽場再傳佳績，「左手重砲」林俊易及「麟榤配」王齊麟/邱相榤在「2026德國超級300公開賽」，分別奪下男子單打及雙打雙銅牌，另年輕小將黃琮譯/林廷禹在「2026新加坡挑戰賽」奪下男子雙打銅牌。

土銀林俊易目前為世界排名第11名，去年不僅於「中國超級750大師賽」及「奧爾良超級300大師賽」摘銀，在「新加坡超級750公開賽」、「澳洲超級500公開賽」及「瑞士超級300公開賽」皆奪下銅牌，1月更是在「印度超級750公開賽」奪下金牌，今年參加3場國際賽事已拿下1金1銅，成績亮眼。

林俊易在本次「德國超級300羽球公開賽」以第4種子身分出賽，在32強、16強及8強賽事依序擊退英國、印度選手及世界排名第16的大陸強將。4強戰對決去年年終賽金牌、世界排名5的法國好手小波波夫，之前林俊易跟對手對戰紀錄各2勝2負。

一開局林俊易就一路落後，首局先以10比21讓出，第二局林俊易中場以11比8領先，中場休息過後，在14比11時被對方追到15比15平手，所幸林俊易成功以21比18獲勝守住一局，決勝局林俊易中場休息時以8比11落後，接著被對手連下4分，以8比15的落後局面下，林俊易沒有放棄，反而打出了一波9比2攻勢後，雙方形成17比17，但接續被對手打出一波4比1攻勢下，最終以18比21惜敗而無緣決賽。

「麟榤配」王齊麟/邱相榤世界第11名，在「2026德國超級300公開賽」以第5種子身分出賽，在32強、16強及8強賽事依序擊退蘇格蘭選手、土銀隊友及世界排名前第1名的馬來西亞好手，4強對決法國好手，由於雙方之前沒有交手紀錄，「麟榤配」明顯對法國組合打法很陌生，第一局即以2比12落後，之後「麟榤配」在逐漸掌握對手打法後，從4比13追至14比14平，可惜又被對手拉開比分，最終先以17比21讓出首局。

第二局「麟榤配」一路處於落後，中場以6比11落後，下半局「麟榤配」改變打法，追至14比15落後時，又被對手連下5分，雖然「麟榤配」化解了4個賽末點後，最終還是以18比21吞敗無緣決賽。本次賽事是「麟榤配」今年參加的第1個巡迴賽事，拿下銅牌也為今年賽季打下良好基礎。

另年輕選手在賽場上表現亦不遑多讓，黃琮譯/林廷禹在「2026新加坡挑戰賽」亦拿下一面男子雙打銅牌。土地銀行羽球隊在國際及國內賽事表現大放異彩，自今年1月迄今已勇奪國際及國內賽事3金2銀8銅，總計囊括13面獎牌。更值得一提的是土銀女將楊景惇/張淨惠/林芝昀/許尹鏸等4人代表國家參加「2026亞洲羽球團體錦標賽」女子團體賽拿下銅牌，為我國羽球史上第一次奪牌。

除競技場上的表現外，土地銀行長期推廣羽、網球運動向下扎根，今年1月9日更連續17年獲得運動部頒發「運動推手獎」的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」三大獎項，及首度獲得「114年運動企業認證」，以實際行動支持臺灣羽球發展。