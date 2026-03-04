2026國際自由車環台賽桃園市站將登場 周邊管制一次看

2026國際自由車環台賽即將登場，今年桃園市站與往年相同，於中壢區青塘園揭開序幕，行經青塘園周邊道路，主辦單位規畫於3月9日率先進行實警演練，模擬比賽當日的各項應變流程，並於3月16日正式開賽。

今年桃園市站與往年相同，於中壢區青塘園開賽，行經中壢區月桃路、月眉路、大園區和平西路、航城路、環區北路、台15線，後續路線繞行台15、66、3、4、7線，最後抵達終點角板山仁愛停車場，本次賽事的路線沿襲去年備受好評的經典賽道，讓選手能在熟悉的路線中挑戰自我。

由於活動規模龐大，預計吸引數千名運動愛好者齊聚中壢，為了確保活動流程順暢及參賽選手的安全，警方今年新增管制範圍，自3月15日中午12時起，中壢區洽溪路（文德路至公園路二段）將實施路邊停車格管制，包含中壢區洽溪路的22格汽車位及45格機車位，以及文德路（洽溪路至高鐵南路二段）的59個路邊停車格，提醒車主務必於管制時間前移車，確保比賽動線淨空。

中壢分局分局長林鼎泰表示，警方將針對3月16日凌晨5時起封閉的洽溪路（公園路二段至文德路）路段進行嚴格控管，另於同日上午9時40分至10時20分針對中壢區文德路全線、高鐵南路二段往南慢車道、公園路二段往東車道實施階段性交通管制，建議民眾多加利用替代道路，並配合執勤員警引導。

交通局表示，賽事當日周邊路段將視人潮狀況實施機動彈性管制，建議當日欲前往觀賽或行經該區的民眾可多利用大眾運輸工具。若民眾必須開車，請務必避開3月16日清晨的封閉區段，並留意路邊公告的告示牌，賽事結束後將盡快解除封鎖並開放路權。