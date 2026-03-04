全英羽賽／球王首輪就爆冷！去年冠亞軍都出局

羽壇歷史最悠久的全英公開賽昨天晚間點燃戰火，首日賽程卻爆出大冷門，尋求衛冕的中國「世界球王」石宇奇首戰就落馬，去年勇闖決賽的我國好手李佳豪也出局，連輸兩局不敵愛爾蘭籍越南裔的對手阮日。

石宇奇和世界排名12的印度好手拉克什亞．森（Lakshya Sen）大戰3局，印度代表在78分鐘激戰後以23：21、19：21、21：17淘汰去年冠軍，讓頭號種子提前結束今年賽程。

拉克什亞．森表示，比賽尾聲保持冷靜和不斷改變戰術是奪勝關鍵，「因為當他開始解讀比賽，我必須有些改變。」他強調知道不會有輕鬆取分的機會，必須冷靜等待機會到來，「非常開心我打出的內容，過去有幾次也是相同狀況，我在拉鋸關頭輸掉比賽，很開心這次的結果。」

身為首日賽程唯一登場的我國男單代表，世界排名21的李佳豪面對世界排名27的阮日，以17：21、8：21吞敗，無緣複製去年的驚奇表現。

全英公開賽是BWF超級1000分大賽，總獎金145萬美元，中華隊男單共有5名選手與會，只有李佳豪在籤表上半部，另外4人在籤表下半部上演兩場「寶島內戰」，今天「左手重砲」林俊易要先和「羽球王子」王子維對決，「一哥」周天成和戚又仁接續在同場地搶16強門票。

首日賽程我國好手包括男雙李哲輝／楊博軒、女雙列第8種子的謝沛珊／洪恩慈、女單林湘緹以及混雙葉宏蔚／詹又蓁和楊博軒／胡綾芳都打下勝利。