快訊

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

全英羽賽／球王首輪就爆冷！去年冠亞軍都出局

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
全英羽賽首日爆出大冷門，尋求衛冕的中國「世界球王」石宇奇首戰就落馬。 新華通訊社
全英羽賽首日爆出大冷門，尋求衛冕的中國「世界球王」石宇奇首戰就落馬。 新華通訊社

羽壇歷史最悠久的全英公開賽昨天晚間點燃戰火，首日賽程卻爆出大冷門，尋求衛冕的中國「世界球王」石宇奇首戰就落馬，去年勇闖決賽的我國好手李佳豪也出局，連輸兩局不敵愛爾蘭籍越南裔的對手阮日。

石宇奇和世界排名12的印度好手拉克什亞．森（Lakshya Sen）大戰3局，印度代表在78分鐘激戰後以23：21、19：21、21：17淘汰去年冠軍，讓頭號種子提前結束今年賽程。

拉克什亞．森表示，比賽尾聲保持冷靜和不斷改變戰術是奪勝關鍵，「因為當他開始解讀比賽，我必須有些改變。」他強調知道不會有輕鬆取分的機會，必須冷靜等待機會到來，「非常開心我打出的內容，過去有幾次也是相同狀況，我在拉鋸關頭輸掉比賽，很開心這次的結果。」

身為首日賽程唯一登場的我國男單代表，世界排名21的李佳豪面對世界排名27的阮日，以17：21、8：21吞敗，無緣複製去年的驚奇表現。

全英公開賽是BWF超級1000分大賽，總獎金145萬美元，中華隊男單共有5名選手與會，只有李佳豪在籤表上半部，另外4人在籤表下半部上演兩場「寶島內戰」，今天「左手重砲」林俊易要先和「羽球王子」王子維對決，「一哥」周天成和戚又仁接續在同場地搶16強門票。

首日賽程我國好手包括男雙李哲輝／楊博軒、女雙列第8種子的謝沛珊／洪恩慈、女單林湘緹以及混雙葉宏蔚／詹又蓁和楊博軒／胡綾芳都打下勝利。

全英羽賽

相關新聞

全英羽賽／球王首輪就爆冷！去年冠亞軍都出局

羽壇歷史最悠久的全英公開賽昨天晚間點燃戰火，首日賽程卻爆出大冷門，尋求衛冕的中國「世界球王」石宇奇首戰就落馬，去年勇闖決賽的我國好手李佳豪也出局，連輸兩局不敵愛爾蘭籍越南裔的對手阮日。 石宇奇和世界

全英羽賽／混雙葉宏蔚詹又蓁 直落2晉16強

台灣羽球混雙好手葉宏蔚、詹又蓁，今天在BWF超級1000的全英羽球公開賽首輪，以21比17、21比18擊敗馬來西亞組合黃...

全英羽賽／李哲輝楊博軒 男雙晉16強

BWF超級1000等級的全英羽球公開賽今天進行首輪32強賽，台灣男雙組合李哲輝、楊博軒，以21比13、21比19擊敗印尼...

世足賽／倒數100天 伊朗遭美國轟炸後參賽與否添變數

距離世界盃足球賽開打進入倒數100天，這場將在北美洲舉行的運動盛會如今面臨一個問題：伊朗與主辦國之一美國基本上已開戰，區...

衝浪／金樽舉辦世界聯盟大賽 11月迎接全球好手

世界衝浪聯盟（World Surf League，WSL）正式公布2026/27挑戰者系列（Challenger Series，CS）賽程及積分巡迴賽（Qualifying Series,，QS）6000 International站點，其中2026年QS 6000三大賽站之一，確定今年11月14日至22日在台東金樽漁港盛大舉行。

瑞典拉普蘭極地橫越賽 陳彥博克服「戰壕足」完賽奪得亞軍

元宵節從瑞典北極圈傳來振奮人心的捷報，極地超馬運動員陳彥博以1天19小時3分鐘完成「瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽」，奪得亞軍，亞洲第一，也是台灣第一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。