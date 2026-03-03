全英羽賽／混雙葉宏蔚詹又蓁 直落2晉16強

快訊

中央社／ 台北3日電
葉宏蔚/詹又蓁（右）。 新華社
台灣羽球混雙好手葉宏蔚、詹又蓁，今天在BWF超級1000的全英羽球公開賽首輪，以21比17、21比18擊敗馬來西亞組合黃顯維、賴沛君，如願闖進16強。

世界羽球總會（BWF）混雙排名第15名的葉宏蔚、詹又蓁，對上世界排名第24名的馬來西亞組合黃顯維、賴沛君，已經取得對戰2場全勝的優勢。

葉宏蔚、詹又蓁今年已經聯手征戰3場比賽，其中2場止步16強，1月首場超級1000的馬來西亞公開賽，則是首輪敗北。

首局雙方表現都不穩定，葉宏蔚、詹又蓁前段曾以3比7落後，但接著靠著不起高球，以及出色的平抽擋，有效回敬一波10比2的攻勢，反以13比9領先。

不過後續馬來西亞組合也拉出7比1攻勢，台灣組合再度以14比16落後，葉宏蔚、詹又蓁即時穩住陣腳，靠一波7比1攻勢收下首局。

第2局雙方戰況如出一轍，葉宏蔚、詹又蓁雖以6比3開局，但後續分別以7比10、11比14落後對手；之後台灣組合成功降低失誤率，一口氣連得8分，也如願打垮對手士氣，成功直落2過關。

可惜台灣另一組混雙組合吳冠勳、李佳馨，今天在首輪對上泰國組合提拉拉薩庫（PakkaponTeeraratsakul）、沙西麗（Sapsiree Taerattanachai），結果以18比21、12比21吞敗。

馬來西亞 葉宏蔚 混雙

