全英羽賽／李哲輝楊博軒 男雙晉16強

BWF超級1000等級的全英羽球公開賽今天進行首輪32強賽，台灣男雙組合李哲輝、楊博軒，以21比13、21比19擊敗印尼毛蘭納、卡爾南多，不但拿到對戰首勝，也順利挺進16強。

世界羽球總會（BWF）男雙排名第14名的李哲輝、楊博軒，賽前對上世界排名第13的印尼組合毛蘭納（Bagas Maulana）與卡爾南多（Leo Rolly Carnando）苦吞3連敗。

李哲輝在上週的超級300羽球公開賽16強，因傷提前退賽，經過積極治療，順利在全英羽球賽重返球場，還拿下勝利。

首局開打，李哲輝、楊博軒主動出擊，不但輪轉速度快，完全無忌印尼球員的多變打法，很快取得11比6的技術暫停。

休息過後，台灣組合帶出一波5比1攻勢，順利擴大差距，如願先收下首局。

第2局前段雙方互相拉鋸，李哲輝、楊博軒在9比9平手時連得4分，總算拉開差距；隨後又在15比13時連得4分穩定勝基，儘管後續被追到1分差，但仍舊直落2收下對戰首勝。

李哲輝接受中央社訪問時表示，自己的傷勢還OK，目前就是邊打邊治療，學著跟傷勢共存，畢竟這趟歐洲之旅還有好幾場比賽要打。

世界羽球總會的超級1000等級賽事，是世錦賽、奧運、年終總決賽之外的最高等級比賽，2026年賽季共有4場，包括已經完賽的馬來西亞公開賽，正在打的全英羽球公開賽、印尼羽球公開賽、中國羽球公開賽。