衝浪／金樽舉辦世界聯盟大賽 11月迎接全球好手

世界衝浪聯盟（World Surf League，WSL）正式公布2026/27挑戰者系列（Challenger Series，CS）賽程及積分巡迴賽（Qualifying Series,，QS）6000 International站點，其中2026年QS 6000三大賽站之一，確定今年11月14日至22日在台東金樽漁港盛大舉行。

台東縣政府表示，台灣台東金樽與巴西里約熱內盧Saquarema、菲律賓Siargao Cloud 9，並列全球三大QS 6000 INTL賽事站點，屆時將迎來全球頂尖衝浪選手，持續提升臺東的國際能見度與城市品牌。

2026年WSL所公布新賽制，在原有的QS巡迴賽中新增6000 INTL級別，讓各分區選手開放跨區比賽，並且除了原先QS的排名外，積分也列入CS的排名。WSL區域巡迴賽總監海豋-史密斯（Will Hayden-Smith）表示，全新QS 6000International納入賽事行事曆，不僅讓CS選手能在新地點累積積分，也讓區域QS選手在晉級前，有機會體驗接近CS等級的競賽。

台東縣長饒慶鈴表示，金樽自辦理國際衝浪賽事以來，賽事規模與等級逐年提升，從舉辦QS 3000、QS 5000，到國際青少年及長板總冠軍賽， 2025年首度升級為QS 6000國際級最高積分巡迴賽之一，吸引世界各國頂尖選手來臺競技，且各國選手在競技體驗後，都對台東金樽浪點高度肯定，今年更並列全球QS 6000三大賽事，成功將台東推向全球衝浪運動的重要舞台。

台東縣府觀光處指出，台東縣擁有全國最高品質無汙染空品，有最優質的自然環境，具備各種賽事基礎與場域條件，縣府將以運動觀光定位發展方向。在既有鐵人三項、自行車及路跑等優勢基礎上，規劃導入更多元新興運動項目，擴大參與族群，並結合觀光遊程與地方產業資源，從賽事型活動延伸為常態化運動旅遊模式，提升整體產業效益與城市發展動能，逐步強化臺東運動觀光城市形象。