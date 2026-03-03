快訊

衝浪／金樽舉辦世界聯盟大賽 11月迎接全球好手

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台東金樽今年11月將迎接世界衝浪聯盟QS巡迴賽。圖／台東縣政府提供
台東金樽今年11月將迎接世界衝浪聯盟QS巡迴賽。圖／台東縣政府提供

世界衝浪聯盟（World Surf League，WSL）正式公布2026/27挑戰者系列（Challenger Series，CS）賽程及積分巡迴賽（Qualifying Series,，QS）6000 International站點，其中2026年QS 6000三大賽站之一，確定今年11月14日至22日在台東金樽漁港盛大舉行。

台東縣政府表示，台灣台東金樽與巴西里約熱內盧Saquarema、菲律賓Siargao Cloud 9，並列全球三大QS 6000 INTL賽事站點，屆時將迎來全球頂尖衝浪選手，持續提升臺東的國際能見度與城市品牌。

2026年WSL所公布新賽制，在原有的QS巡迴賽中新增6000 INTL級別，讓各分區選手開放跨區比賽，並且除了原先QS的排名外，積分也列入CS的排名。WSL區域巡迴賽總監海豋-史密斯（Will Hayden-Smith）表示，全新QS 6000International納入賽事行事曆，不僅讓CS選手能在新地點累積積分，也讓區域QS選手在晉級前，有機會體驗接近CS等級的競賽。

台東縣長饒慶鈴表示，金樽自辦理國際衝浪賽事以來，賽事規模與等級逐年提升，從舉辦QS 3000、QS 5000，到國際青少年及長板總冠軍賽， 2025年首度升級為QS 6000國際級最高積分巡迴賽之一，吸引世界各國頂尖選手來臺競技，且各國選手在競技體驗後，都對台東金樽浪點高度肯定，今年更並列全球QS 6000三大賽事，成功將台東推向全球衝浪運動的重要舞台。

台東縣府觀光處指出，台東縣擁有全國最高品質無汙染空品，有最優質的自然環境，具備各種賽事基礎與場域條件，縣府將以運動觀光定位發展方向。在既有鐵人三項、自行車及路跑等優勢基礎上，規劃導入更多元新興運動項目，擴大參與族群，並結合觀光遊程與地方產業資源，從賽事型活動延伸為常態化運動旅遊模式，提升整體產業效益與城市發展動能，逐步強化臺東運動觀光城市形象。

台東 饒慶鈴

相關新聞

瑞典拉普蘭極地橫越賽 陳彥博克服「戰壕足」完賽奪得亞軍

元宵節從瑞典北極圈傳來振奮人心的捷報，極地超馬運動員陳彥博以1天19小時3分鐘完成「瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽」，奪得亞軍，亞洲第一，也是台灣第一。

花式滑冰／劉美賢談冬奧奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

美國華裔花式滑冰選手劉美賢在米蘭-科爾蒂納冬季奧運奪金後，終結美國花滑女單奧運長達24年的「金牌荒」，她今天在節目中回顧...

印地安泉網賽／曾俊欣會外開紅盤 葛藍喬安娜落馬

WTA和ATP合辦的印地安泉網賽本周點燃戰火，我國「一哥」曾俊欣和「一姊」葛藍喬安娜今天先後在會外賽登場，曾俊欣拍下20種子晉級第二輪，再一勝就能勇闖會內賽；葛藍喬安娜面對兩度打下大滿貫女雙金盃的地主好手湯森（Taylor Townsend）沒能闖關，無緣挑戰會內賽。

台中砸15.2億打造國際足球園區 最新進度曝光

台中市國際足球運動休閒園區斥資15.2億元打造，目前工程進度達7成，副球場人工草皮已完成鋪設，昨由國際足球總會（FIFA）認可的專業技師進場檢測，朝取得國際認證邁進，未來將可辦理國內外賽事，預計今年7月底完工。

足球／健身工廠盃圓滿落幕 U16冠軍賽決戰至加時分勝負

為期四天的2026健身工廠盃少年足球菁英賽正式圓滿落幕，來自北中南東的校隊與俱樂部共計104支隊伍、約2100名小球員齊聚高雄，從分組循環到淘汰賽一路激戰，場場高張力對決，為台灣基層足球寫下熱血篇章。

