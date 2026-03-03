快訊

瑞典拉普蘭極地橫越賽 陳彥博克服「戰壕足」完賽奪得亞軍

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
陳彥博以1天19小時3分鐘完成瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽奪得亞軍。圖／陳彥博提供
陳彥博以1天19小時3分鐘完成瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽奪得亞軍。圖／陳彥博提供

元宵節從瑞典北極圈傳來振奮人心的捷報，極地超馬運動員陳彥博以1天19小時3分鐘完成「瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽」，奪得亞軍，亞洲第一，也是台灣第一。

在零下30度的酷寒環境下，陳彥博憑藉著驚人的意志力，穩守第二名佳績抵達終點。時隔兩年重回拉普蘭，陳彥博不僅超越了過去的自己，更在開賽後的40多個小時，以僅睡眠約1小時的「超人狀態」平安完成這場北極圈賽事，再次讓台灣國旗飄揚在瑞典北極圈。

賽程進入關鍵期時，陳彥博與第一名選手保持在約十公里的差距。為了不被拉開太多，他與領先群選手皆採取極限戰術，24小時內便瘋狂推進110公里。然而，高強度奔跑導致足部因極度潮濕出現了「戰壕足」徵兆。

陳彥博說：「腳部潮濕引發了細菌感染，若轉變為蜂窩性組織炎就必須被迫棄賽。」為了守住排名，他每一次進入檢查站得分秒必爭地換襪，保持乾燥，在傷痛與細菌感染的紅腫威脅下，強忍不適繼續邁進，展現了極地選手極高的心理素質。

本次賽道地形多變，涵蓋了密集的森林與開闊冰河，一旦離開森林區，陣風時速高達30公里的強風夾雜冰晶襲來，風寒效應使體感溫度瞬間降至零下30度以下。

陳彥博強調，在濕冷環境中，人體散熱速度會提升20%至30%，這對體力已近乎透支的選手來說是致命考驗，必須精準管控熱量攝取與裝備狀態。他在賽後回憶：「只要撐過零下20度以下的夜晚，目標就不遠了。」這場比賽不只是名次的爭奪，更是一場關於野外求生的考驗。

當賽程進入第40小時，陳彥博獨自面對第二天的極寒黑夜，體能與精神皆逼近臨界點。在無邊的極黑荒野中，寂靜與孤獨伴隨而來。陳彥博說：「差點撐不下去，開始出現幻覺，很累、很渴，膝蓋很痛，全身酸痛。」儘管腦袋與身體因疲憊顯得笨重，他仍沉靜在自己的思緒中，靠著超越常人的靈魂意志不斷告訴自己「就快抵達終點了」。這份跨越恐懼與生理極限的決心，成為他衝線前最強大的動力。

抵達終點後，陳彥博如釋重負地與團隊分享這份榮耀。他表示，「這兩年經驗的沉澱，雖不能回到從前，但能帶著更成熟的自己，再次出發。」賽前他期許「我比想像的自己還要強大」，而這趟185公里的冒險，正是這句話最好的證明。這場勝利代表著個人競技水準的提升。陳彥博承諾，他將帶著這份成長的力量，繼續走向下一場冒險，並由衷感謝所有在賽事期間為他集氣加油的夥伴與國人。

陳彥博以1天19小時3分鐘完成瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽奪得亞軍。圖／陳彥博提供
陳彥博以1天19小時3分鐘完成瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽奪得亞軍。圖／陳彥博提供

瑞典 陳彥博

花式滑冰／劉美賢談冬奧奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

美國華裔花式滑冰選手劉美賢在米蘭-科爾蒂納冬季奧運奪金後，終結美國花滑女單奧運長達24年的「金牌荒」，她今天在節目中回顧...

印地安泉網賽／曾俊欣會外開紅盤 葛藍喬安娜落馬

WTA和ATP合辦的印地安泉網賽本周點燃戰火，我國「一哥」曾俊欣和「一姊」葛藍喬安娜今天先後在會外賽登場，曾俊欣拍下20種子晉級第二輪，再一勝就能勇闖會內賽；葛藍喬安娜面對兩度打下大滿貫女雙金盃的地主好手湯森（Taylor Townsend）沒能闖關，無緣挑戰會內賽。

台中砸15.2億打造國際足球園區 最新進度曝光

台中市國際足球運動休閒園區斥資15.2億元打造，目前工程進度達7成，副球場人工草皮已完成鋪設，昨由國際足球總會（FIFA）認可的專業技師進場檢測，朝取得國際認證邁進，未來將可辦理國內外賽事，預計今年7月底完工。

足球／健身工廠盃圓滿落幕 U16冠軍賽決戰至加時分勝負

為期四天的2026健身工廠盃少年足球菁英賽正式圓滿落幕，來自北中南東的校隊與俱樂部共計104支隊伍、約2100名小球員齊聚高雄，從分組循環到淘汰賽一路激戰，場場高張力對決，為台灣基層足球寫下熱血篇章。

超馬／陳彥博僅休息1小時 瑞典拉普蘭極地橫越賽暫第2

台灣極地超級馬拉松好手陳彥博征戰瑞典拉普蘭185公里不休息橫越賽，開賽至今21小時僅短暫闔眼休息1小時，目前總排名暫居第...

