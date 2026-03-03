快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

花式滑冰／劉美賢談冬奧奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
劉美賢。 歐新社
劉美賢。 歐新社

美國華裔花式滑冰選手劉美賢在米蘭-科爾蒂納冬季奧運奪金後，終結美國花滑女單奧運長達24年的「金牌荒」，她今天在節目中回顧自己當時表現，並分享她獨特的比賽心態。

美國國家廣播公司體育台（NBC Sports）報導，米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬奧結束後，劉美賢（Alysa Liu）已多次重返冰場練習。

她今天在NBC節目「今日」（Today）中說：「只是零散練習而已，不是認真訓練。」

劉美賢說：「如果我出現失誤、表現得很糟，其實我完全可以接受，所以也沒什麼好緊張。」

她還說，失誤本身也很美，「我告訴自己要深呼吸，因為在整個過程中，呼吸非常重要，這項運動很需要耐力」。

「我能感受到觀眾給予我的能量，所以上場前不需再對自己多說什麼。」

劉美賢在節目後台受到兩位好萊塢明星熱烈歡迎，恭賀她在米蘭冬奧勇奪金牌。

美國女星潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）與劉美賢合照並對她說：「走向世界，傳遞更多歡樂吧。」

英國男演員丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）也與劉美賢自拍，還給了她一個擁抱。

劉美賢讓丹尼爾雷德克里夫戴上自己的金牌，丹尼爾雷德克里夫開玩笑說，「戴上它的感覺像是盜取了榮譽」，最後決定用手拿著金牌合影。

劉美賢預計將於3週後，參加在捷克首都布拉格（Prague）舉行的世界錦標賽。

倘若再次封后，她將成為繼美國華裔花式滑冰天后關穎珊（Michelle Kwan）之後，首位連續兩屆奪得世錦賽金牌的美國女子花滑選手。

米蘭 世錦賽 花式滑冰

延伸閱讀

曲家瑞從代班DJ成為媒體寵兒　麻辣女教授如今回歸校園

花式滑冰／李宇翔冬奧綻放冰上之花 教練看好潛力拚世界前10

冬奧／三年燒掉600萬 陳映竹盼獲經費支援

經典賽／少了龍恩責任更重？ 費爾柴德：只有我可以給自己壓力

相關新聞

瑞典拉普蘭極地橫越賽 陳彥博克服「戰壕足」完賽奪得亞軍

元宵節從瑞典北極圈傳來振奮人心的捷報，極地超馬運動員陳彥博以1天19小時3分鐘完成「瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽」，奪得亞軍，亞洲第一，也是台灣第一。

花式滑冰／劉美賢談冬奧奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

美國華裔花式滑冰選手劉美賢在米蘭-科爾蒂納冬季奧運奪金後，終結美國花滑女單奧運長達24年的「金牌荒」，她今天在節目中回顧...

印地安泉網賽／曾俊欣會外開紅盤 葛藍喬安娜落馬

WTA和ATP合辦的印地安泉網賽本周點燃戰火，我國「一哥」曾俊欣和「一姊」葛藍喬安娜今天先後在會外賽登場，曾俊欣拍下20種子晉級第二輪，再一勝就能勇闖會內賽；葛藍喬安娜面對兩度打下大滿貫女雙金盃的地主好手湯森（Taylor Townsend）沒能闖關，無緣挑戰會內賽。

台中砸15.2億打造國際足球園區 最新進度曝光

台中市國際足球運動休閒園區斥資15.2億元打造，目前工程進度達7成，副球場人工草皮已完成鋪設，昨由國際足球總會（FIFA）認可的專業技師進場檢測，朝取得國際認證邁進，未來將可辦理國內外賽事，預計今年7月底完工。

足球／健身工廠盃圓滿落幕 U16冠軍賽決戰至加時分勝負

為期四天的2026健身工廠盃少年足球菁英賽正式圓滿落幕，來自北中南東的校隊與俱樂部共計104支隊伍、約2100名小球員齊聚高雄，從分組循環到淘汰賽一路激戰，場場高張力對決，為台灣基層足球寫下熱血篇章。

超馬／陳彥博僅休息1小時 瑞典拉普蘭極地橫越賽暫第2

台灣極地超級馬拉松好手陳彥博征戰瑞典拉普蘭185公里不休息橫越賽，開賽至今21小時僅短暫闔眼休息1小時，目前總排名暫居第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。