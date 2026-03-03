印地安泉網賽／曾俊欣會外開紅盤 葛藍喬安娜落馬

WTA和ATP合辦的印地安泉網賽本周點燃戰火，我國「一哥」曾俊欣和「一姊」葛藍喬安娜今天先後在會外賽登場，曾俊欣拍下20種子晉級第二輪，再一勝就能勇闖會內賽；葛藍喬安娜面對兩度打下大滿貫女雙金盃的地主好手湯森（Taylor Townsend）沒能闖關，無緣挑戰會內賽。

印地安泉網賽總獎金超過941萬美元，是ATP年度第一場千分等級的名人賽，WTA也屬於1000分大站，包括西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、賽會累積奪下5罐的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）、白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和今年澳網封后的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）都到齊。

世界排名144的曾俊欣從會外賽出發，面對世界排名最高曾到第7位的比利時好手葛芬（David Goffin），曾俊欣第7局雖遭破發，不過下一局在3度「丟士」下反撲成功，第10局再完成關鍵破發，連拿3局下反以6：4先下一城。

曾俊欣第二盤乘勝追擊，連破葛芬兩個發球局下取得5：0絕對領先，最終就以6：1取得會外第二輪資格，再一勝就能前進會內賽。

今年澳網在「一分大滿貫」一戰成名的葛藍喬安娜，會外賽首戰碰前一站在奧斯汀女網單、雙打都闖決賽的湯森，葛藍喬安娜兩盤都在第9局遭破發，以兩個4：6吞敗。