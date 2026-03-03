快訊

台中砸15.2億打造國際足球園區 最新進度曝光

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
國際足球總會FIFA認可的專業技師進場檢測台中市國際足球運動休閒園區。圖／台中市運動局提供
國際足球總會FIFA認可的專業技師進場檢測台中市國際足球運動休閒園區。圖／台中市運動局提供

台中市國際足球運動休閒園區斥資15.2億元打造，目前工程進度達7成，副球場人工草皮已完成鋪設，昨由國際足球總會（FIFA）認可的專業技師進場檢測，朝取得國際認證邁進，未來將可辦理國內外賽事，預計今年7月底完工。

台中市運動局表示，副球場人工草皮依國際標準規範施作，從基層整平、排水測試，到鋪設減震墊及透水織布等結構層，層層把關，最後鋪設草高50毫米、符合FIFA Quality Pro規格的人工草皮，並採用軟木顆粒填充，兼顧球速、彈跳回饋、運動安全與環境友善。未來通過FIFA認證後，場地品質將可符合國際賽事與專業訓練需求。

運動局指出，依FIFA人工草皮場地檢測制度，場地須由合格技師進行減震、垂直變形、垂直球回彈、表面規律性、球滾動、旋轉阻力等多項測試，以確保運動表現與使用安全。此次由AcoustoScan認證實驗室依規範辦理場地檢測，後續將彙整結果向FIFA申請正式認證。

運動局提到，足球園區副球場採用的人工草皮系統與台中西屯11人制足球場及高雄大學場地相同，也應用於英國曼徹斯特聯隊、萊斯特城及桑德蘭等國外職業球隊訓練場域，具備成熟經驗，有助台中足球場地品質與國際接軌。

在施工品質方面，副球場基層設計強化排水與平整度管理，透過多層級配與精密整平工法，提高降雨後排水效率；草皮接縫採高精度施工方式，提升耐用性與穩定度，以因應長期、高頻率使用需求。

運動局長游志祥表示，台中市國際足球運動休閒園區定位為全國首座達亞洲足球聯盟（AFC）等級的國際足球園區，未來將串聯朝馬、大里、西屯及太原等既有場地，形成中部足球發展廊帶，提升訓練與賽事量能。

台中市國際足球運動休閒園區副球場人工草皮朝取得國際認證邁進，為未來辦理國內外賽事做好準備。圖／台中市運動局提供
台中市國際足球運動休閒園區副球場人工草皮朝取得國際認證邁進，為未來辦理國內外賽事做好準備。圖／台中市運動局提供

專業技師進行球反彈高度測試。圖／台中市運動局提供
專業技師進行球反彈高度測試。圖／台中市運動局提供

