足球／健身工廠盃圓滿落幕 U16冠軍賽決戰至加時分勝負

為期四天的2026健身工廠盃少年足球菁英賽正式圓滿落幕，來自北中南東的校隊與俱樂部共計104支隊伍、約2100名小球員齊聚高雄，從分組循環到淘汰賽一路激戰，場場高張力對決，為台灣基層足球寫下熱血篇章。

壓軸登場的U16冠軍戰，更將賽事氣氛推向最高潮，U16決賽由Attackers FC對上勁旅台中Futuro，雙方在場上展現成熟戰術執行與嚴密防守。開賽後節奏緊湊，中場對抗激烈，攻防轉換迅速。Attackers FC多次利用邊路突破與快速反擊製造威脅，台中Futuro則透過穩定控球與層層推進尋求破門機會。

兩隊互有攻勢卻始終無法突破防線，門將關鍵撲救與後防補位成為焦點，正規時間90分鐘結束仍以0：0平手，比賽被迫進入加時賽。加時階段體能消耗更顯關鍵，台中Futuro把握一次前場界外球機會，在禁區內成功破門，攻入全場唯一進球。落後的Attackers FC持續壓上反攻，試圖扳平比分，但對手防守紀律嚴密、站位完整，未再給予太多空間。終場哨聲響起，Attackers FC U16以一球之差飲恨，雖未能捧盃，卻在決賽舞台上展現不輸頂級對手的實力與韌性。

回顧四天賽程，從分組賽的激烈競逐，到淘汰賽的逆轉與驚奇晉級，健身工廠盃不僅呈現高水準對抗，更讓外界看見台灣青訓的深度與潛力。多支球隊在高壓環境下展現成熟戰術素養與團隊默契，也讓賽事成為觀察未來之星的重要平台。

柏文健康事業主辦六年健身工廠盃少年足球菁英賽，長期致力於台灣足球與基層體育發展不遺餘力。透過持續投入資源與打造穩定競賽舞台，健身工廠盃已逐步成為國內青少年足球重要指標賽事。隨著四天賽程畫下句點，獎盃各有歸屬，但對年輕球員而言，屬於台灣足球的新世代力量，正持續茁壯。