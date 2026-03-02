快訊

超馬／陳彥博僅休息1小時 瑞典拉普蘭極地橫越賽暫第2

中央社／ 台北2日電
陳彥博在瑞典拉普蘭極地橫越賽暫第2。陳彥博提供
陳彥博在瑞典拉普蘭極地橫越賽暫第2。陳彥博提供

台灣極地超級馬拉松好手陳彥博征戰瑞典拉普蘭185公里不休息橫越賽，開賽至今21小時僅短暫闔眼休息1小時，目前總排名暫居第2名，整體進度比往年紀錄更快。

在零下10度至30度的酷寒中，台灣極地超馬好手陳彥博再次前往瑞典拉普蘭185公里不休息橫越賽，賽事進入後半段，陳彥博今天以衝速度為主，即便衣服濕了、鞋子也都結冰，仍嘗試想挑戰自身極限，整體進度超越賽前預期，總排名暫居第2名，展現強大的競技實力。

陳彥博已經完成超過90公里的賽程，朝向距離31公里外的最後1個檢查站邁進。他透過團隊表示，與這些頂尖選手同場較勁是難得的機會，自己內心不想錯過，目前評估進度很好，甚至比前幾年的時間還要快，「待會只睡1小時，就要馬上出發。」

賽道伴隨充滿考驗爬坡路段，陳彥博必須拖著沉重的雪橇在不穩定雪地上爬升，極度考驗核心平衡技巧，因此為了克服這項難關，陳彥博在今年初的433公里環台模擬訓練中，特別針對斜坡拖行進行特訓，憑藉反覆練習熟練技巧，幫助陳彥博就算缺乏睡眠導致極度疲勞，依然能穩健掌控雪橇重心往前邁進。

