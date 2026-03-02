花式滑冰／李宇翔冬奧綻放冰上之花 教練看好潛力拚世界前10

花式滑冰新星李宇翔在米蘭冬奧綻放來自台灣的「冰上之花」，外籍教練迪涅夫指出，目前團隊正在制定4年計畫，看好李宇翔的未來潛力，甚至擠進世界前10名。

身為台灣睽違28年再度挺進冬季奧運的花式滑冰選手，年僅19歲的李宇翔在五環殿堂初體驗表現亮眼，不僅通過短曲賽事的考驗壓線晉級，更在長曲決賽精彩完成三圈半、四圈兩個高難度動作，最後以總分214.33分名列第23名，他在賽後興奮喊道，自己這朵來自台灣的「冰上之花」已經完全盛開。

外籍教練迪涅夫（Ivan Dinev）今天出席返國餐會接受採訪時指出，李宇翔的特點是很穩定，能夠把練習東西發揮出來，並看好他在未來有機會與世界頂尖好手競爭，目前團隊正在制定4年計畫，著手找適合李宇翔的音樂，「如果他能保持健康與熱情，真的有可能擠進世界前10。」

迪涅夫點出，在台灣訓練花式滑冰相當困難，因為沒有正常的場地，能夠使用時間是早上6點到7點，要在短時間練習微笑、跳躍旋轉真的不容易，他的內心期望是在台灣建立訓練體系，同時打造更有專業性的訓練環境，讓接下來有更多選手有機會登上奧運舞台。

李宇翔在五環殿堂綻放來自台灣的「冰上之花」，吸引全國民眾目光，迪涅夫認為，這僅是第一步，尤其花式滑冰不需要考量天候因素，室內就能練習，並提到不要只看見愛徒晉級長曲決賽，「宇翔是很有趣的小孩，然後非常有才華，希望能得到更多支持。」

運動部長李洋在致詞時提到，想要給予為國出征的選手鼓勵，因為不僅使更多人瞭解冬季項目有機會在台灣發展，甚至透過社群熱烈討論讓年輕人看見希望，未來將與競技運動司討論，提供選手更完善的照顧。