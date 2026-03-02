快訊

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

聽新聞
0:00 / 0:00

花式滑冰／李宇翔冬奧綻放冰上之花 教練看好潛力拚世界前10

中央社／ 台北2日電
李宇翔。中新社
李宇翔。中新社

花式滑冰新星李宇翔在米蘭冬奧綻放來自台灣的「冰上之花」，外籍教練迪涅夫指出，目前團隊正在制定4年計畫，看好李宇翔的未來潛力，甚至擠進世界前10名。

身為台灣睽違28年再度挺進冬季奧運的花式滑冰選手，年僅19歲的李宇翔在五環殿堂初體驗表現亮眼，不僅通過短曲賽事的考驗壓線晉級，更在長曲決賽精彩完成三圈半、四圈兩個高難度動作，最後以總分214.33分名列第23名，他在賽後興奮喊道，自己這朵來自台灣的「冰上之花」已經完全盛開。

外籍教練迪涅夫（Ivan Dinev）今天出席返國餐會接受採訪時指出，李宇翔的特點是很穩定，能夠把練習東西發揮出來，並看好他在未來有機會與世界頂尖好手競爭，目前團隊正在制定4年計畫，著手找適合李宇翔的音樂，「如果他能保持健康與熱情，真的有可能擠進世界前10。」

迪涅夫點出，在台灣訓練花式滑冰相當困難，因為沒有正常的場地，能夠使用時間是早上6點到7點，要在短時間練習微笑、跳躍旋轉真的不容易，他的內心期望是在台灣建立訓練體系，同時打造更有專業性的訓練環境，讓接下來有更多選手有機會登上奧運舞台。

李宇翔在五環殿堂綻放來自台灣的「冰上之花」，吸引全國民眾目光，迪涅夫認為，這僅是第一步，尤其花式滑冰不需要考量天候因素，室內就能練習，並提到不要只看見愛徒晉級長曲決賽，「宇翔是很有趣的小孩，然後非常有才華，希望能得到更多支持。」

運動部長李洋在致詞時提到，想要給予為國出征的選手鼓勵，因為不僅使更多人瞭解冬季項目有機會在台灣發展，甚至透過社群熱烈討論讓年輕人看見希望，未來將與競技運動司討論，提供選手更完善的照顧。

花式滑冰 李宇翔

延伸閱讀

田徑／港都盃全國賽 陳玟溥百公尺摘金拚亞運不心急

冬奧／三年燒掉600萬 陳映竹盼獲經費支援

桌球／林昀儒首闖WTT大滿貫男單決賽 矢言做好準備迎戰

經典賽／大谷翔平現身練習 球場罕見提醒興奮球迷回位

相關新聞

花式滑冰／李宇翔冬奧綻放冰上之花 教練看好潛力拚世界前10

花式滑冰新星李宇翔在米蘭冬奧綻放來自台灣的「冰上之花」，外籍教練迪涅夫指出，目前團隊正在制定4年計畫，看好李宇翔的未來潛...

田徑／港都盃全國賽 陳玟溥百公尺摘金拚亞運不心急

台灣男子短跑好手陳玟溥，今天在港都盃全國田徑錦標賽100公尺決賽，以10秒31的成績輕鬆摘金，接下來將力拚名古屋亞運達標...

「勇者之巔」極限體能競賽北高接力舉辦 河智媛熱情代言

《勇者之巔》極限體能競賽擴大舉辦，還邀請到樂天女孩河智媛應援！第二屆《勇者之巔》將在5月31日、8月1日分別在台北市政府市民廣場與高雄展覽館南館舉行。高雄場除了原本的體能競賽外，還新增定向越野、美式躲

足球／世界盃倒數100天 門票持續上漲停車費可近萬

2026年世界盃足球賽倒數100天，門票需求空前熱烈，決賽已喊上新台幣25萬元，連在洛杉磯舉行的分組賽事，停車費也超過新...

2026台灣運動文化展6到9日花博盛大登場！韓啦登台超過40位女神見面會

台灣棒球直播派對大螢幕直播為中華隊熱血應援 一年一度的體育盛宴 2026 SPORTsLAND 台灣運動文化展，將在 3月6日（五）到 9 日（一）伴隨著超大螢幕的台灣棒球直播派對於花博爭艷館展開

冬奧／三年燒掉600萬 陳映竹盼獲經費支援

從滑輪溜冰轉換到冰上的競速滑冰，陳映竹3年時間幾乎燒光先前獎金，今天參加2026米蘭-科爾蒂納冬季奧運返國餐會的她務實說，仍想以選手身份努力，但需要經費上的支持，希望能夠無後顧之憂的投入賽場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。