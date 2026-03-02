田徑／港都盃全國賽 陳玟溥百公尺摘金拚亞運不心急

台灣男子短跑好手陳玟溥，今天在港都盃全國田徑錦標賽100公尺決賽，以10秒31的成績輕鬆摘金，接下來將力拚名古屋亞運達標；他表示只要按部就班，一定會獲得資格。

陳玟溥在去年的全大運跑出10秒29歷年第6傑的成績，接著又在10月雲林全運會，在超順風的條件下，跑出9秒95的成績摘金，儘管成績不列入紀錄，但仍舊看出他的好潛力。

今年2月的亞洲室內田徑錦標賽，陳玟溥再次展現出色的爆發力，以6秒60的破全國紀錄成績奪銀，距離金牌也僅差0.01秒。

陳玟溥在港都盃男子百公尺預賽輕鬆跑，儘管起跑有些小缺失，最終仍以10秒26的預賽第1成績晉級決賽；今天的決賽場上，陳玟溥依舊一馬當先，以10秒31的成績摘金。

他在接受中央社記者訪問時表示，其實2月亞洲室內錦標賽回來後沒有做什麼特別的調整，自己也知道順順的跑大概就是落在10秒2幾的成績，並不著急要把訓練強度拉高。

陳玟溥在今年2月1日進入國訓中心，但還是透過電話、錄影、訊息和台南大學的教練保持聯繫、互相討論，「杭州亞運前也進去國訓過，現在的感覺好像也差不多。」

陳玟溥提到，自己知道全運會之後大家的期待，「很多人都鼓勵我趕快破紀錄（全國），但我是基層選手練出來的，不是那種菁英選手，所以內心不會很澎湃，至於破紀錄這件事，我就是保持著隨性不強求的態度，只要按部就班訓練，一定會有機會。」