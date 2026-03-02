「勇者之巔」極限體能競賽北高接力舉辦 河智媛熱情代言

《勇者之巔》極限體能競賽擴大舉辦，還邀請到樂天女孩河智媛應援！第二屆《勇者之巔》將在5月31日、8月1日分別在台北市政府市民廣場與高雄展覽館南館舉行。高雄場除了原本的體能競賽外，還新增定向越野、美式躲避球等競賽，前三名分別可獲得2萬、1.5萬與1萬元獎金，若有破紀錄還會再加碼。

各國近年來開始流行舉行體能障礙賽，參賽者需通過8道障礙關卡，看誰能克服體能極限、率先衝到終點。體育運動總會在去年舉辦首屆《勇者之巔》極限體能競賽後，今年將再舉行第二屆，2日下午3點起開始報名，台北場5月25日截止、高雄場在7月25日報名截止。

「運動是很好的自我挑戰方式！」活動代言的樂天啦啦隊員、來自韓國的河智媛笑說，平常就很喜歡團體與球類運動，每周會有定期皮拉提斯或重訓的習慣，很榮幸可以擔任代言大使，希望民眾參加比賽時以安全為優先，並順利完成全程賽事。

全運署長房瑞文強調，《勇者之巔》競賽結合奧運的現代五項、還有田徑的短跑與跨欄，今年高雄場還有定向越野、美式躲避球、匹克球與迷你棒球等新興運動，希望能讓競技運動全民化、推廣運動風氣。去年男子公開組冠軍紀錄27秒51、女子組40秒40，若能破紀錄還會有加碼獎金。

