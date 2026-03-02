快訊

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

聽新聞
0:00 / 0:00

「勇者之巔」極限體能競賽北高接力舉辦 河智媛熱情代言

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

《勇者之巔》極限體能競賽擴大舉辦，還邀請到樂天女孩河智媛應援！第二屆《勇者之巔》將在5月31日、8月1日分別在台北市政府市民廣場與高雄展覽館南館舉行。高雄場除了原本的體能競賽外，還新增定向越野、美式躲避球等競賽，前三名分別可獲得2萬、1.5萬與1萬元獎金，若有破紀錄還會再加碼。

各國近年來開始流行舉行體能障礙賽，參賽者需通過8道障礙關卡，看誰能克服體能極限、率先衝到終點。體育運動總會在去年舉辦首屆《勇者之巔》極限體能競賽後，今年將再舉行第二屆，2日下午3點起開始報名，台北場5月25日截止、高雄場在7月25日報名截止。

「運動是很好的自我挑戰方式！」活動代言的樂天啦啦隊員、來自韓國的河智媛笑說，平常就很喜歡團體與球類運動，每周會有定期皮拉提斯或重訓的習慣，很榮幸可以擔任代言大使，希望民眾參加比賽時以安全為優先，並順利完成全程賽事。

全運署長房瑞文強調，《勇者之巔》競賽結合奧運的現代五項、還有田徑的短跑與跨欄，今年高雄場還有定向越野、美式躲避球、匹克球與迷你棒球等新興運動，希望能讓競技運動全民化、推廣運動風氣。去年男子公開組冠軍紀錄27秒51、女子組40秒40，若能破紀錄還會有加碼獎金。

【更多精采內容，詳見

樂天女孩

延伸閱讀

2026台灣運動文化展6到9日花博盛大登場！韓啦登台超過40位女神見面會

田徑／港都盃全國破紀錄5600人報名 好手力拚亞運達標

國泰世華挺運動 旭村盃台東開踢

體壇有個「許績勝障礙」！ 馬拉松30年全國紀錄至今還是他

相關新聞

花式滑冰／李宇翔冬奧綻放冰上之花 教練看好潛力拚世界前10

花式滑冰新星李宇翔在米蘭冬奧綻放來自台灣的「冰上之花」，外籍教練迪涅夫指出，目前團隊正在制定4年計畫，看好李宇翔的未來潛...

田徑／港都盃全國賽 陳玟溥百公尺摘金拚亞運不心急

台灣男子短跑好手陳玟溥，今天在港都盃全國田徑錦標賽100公尺決賽，以10秒31的成績輕鬆摘金，接下來將力拚名古屋亞運達標...

「勇者之巔」極限體能競賽北高接力舉辦 河智媛熱情代言

《勇者之巔》極限體能競賽擴大舉辦，還邀請到樂天女孩河智媛應援！第二屆《勇者之巔》將在5月31日、8月1日分別在台北市政府市民廣場與高雄展覽館南館舉行。高雄場除了原本的體能競賽外，還新增定向越野、美式躲

足球／世界盃倒數100天 門票持續上漲停車費可近萬

2026年世界盃足球賽倒數100天，門票需求空前熱烈，決賽已喊上新台幣25萬元，連在洛杉磯舉行的分組賽事，停車費也超過新...

2026台灣運動文化展6到9日花博盛大登場！韓啦登台超過40位女神見面會

台灣棒球直播派對大螢幕直播為中華隊熱血應援 一年一度的體育盛宴 2026 SPORTsLAND 台灣運動文化展，將在 3月6日（五）到 9 日（一）伴隨著超大螢幕的台灣棒球直播派對於花博爭艷館展開

冬奧／三年燒掉600萬 陳映竹盼獲經費支援

從滑輪溜冰轉換到冰上的競速滑冰，陳映竹3年時間幾乎燒光先前獎金，今天參加2026米蘭-科爾蒂納冬季奧運返國餐會的她務實說，仍想以選手身份努力，但需要經費上的支持，希望能夠無後顧之憂的投入賽場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。