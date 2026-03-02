快訊

足球／世界盃倒數100天 門票持續上漲停車費可近萬

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

2026年世界盃足球賽倒數100天，門票需求空前熱烈，決賽已喊上新台幣25萬元，連在洛杉磯舉行的分組賽事，停車費也超過新台幣9000元，熱情滿滿的球迷大呼實在吃不消。

2026年世界盃，開幕戰票價近900美元（約新台幣2.8萬元），決賽更是超過8000美元（約新台幣25.2萬元），票價可是一點也不便宜，法新社評估本屆世界盃觀賽成本如下：

● 到底有多少票？需求多大？

根據國際足球總會（FIFA）說法，總計釋出近700萬張門票。每人每場比賽最多可購買4張，整個賽事期間最多可買40張。

去年10月進行的首輪抽籤，共約售出200萬張門票。12月與1月的第二輪同樣也是抽籤制，吸引破紀錄的5億800萬筆申請。

國際足總尚未公布實際售出的門票數量，但需求最高的比賽包括：6月27日在邁阿密舉行的K組哥倫比亞對葡萄牙之戰、6月18日在瓜達拉哈拉（Guadalajara），由共同主辦國之一的墨西哥對南韓之戰，以及7月19日在紐澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行的決賽。

● 票價狂飆

本屆世界盃首次擴編至48隊，總共將進行104場比賽。熱門賽事票價大幅上漲。球迷團體「歐洲足球支持者協會」（Football Supporters Europe, FSE）表示，北美申辦團隊最初承諾門票最低只要21美元，但實際開賣最低票價卻是60美元，例如6月J組奧地利對約旦在舊金山灣區利惠體育場（Levi's Stadium）的開幕戰。

多數涉及足球強權國家的比賽，門票至少要200美元。決賽最低票價為2000美元，最佳座位高達8680美元（約新台幣27.3萬元），這尚未納入國際足總轉售平台的價格；在官方平台上，7月19日決賽的第3類座位門票（看台最高層），標價高達14萬3750美元（約新台幣452.8萬元），這已是原價3450美元的41倍以上。

國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）堅稱，票價只是龐大需求的結果。「特別是在美國，存在所謂的動態定價，價格會隨比賽而上或下。」

面對持續批評，國際足總宣布推出較便宜票種，但60美元的座位僅保留給晉級國家隊的球迷，且僅占各國足協配額10%。

● 持續上揚

國際足總保留數量未明的門票，將於4月起至賽事結束期間，以「先到先得」的方式開放販售。

此外，還有包括官方平台在內的二手市場。這個備受爭議的市場，因為是以球迷對球迷方式交易，所以轉售者可以自行定價，像是決賽就會出現天價門票。

美國與加拿大的二手市場並未受到監管。如果在墨西哥以當地貨幣購買門票，則禁止以高於面額轉售。像6月11日於墨西哥市艾茲提卡體育場（AztecaStadium）舉行的墨西哥對南非開幕戰，第3類座位近期標價5324美元（約新台幣16.8萬元），原價僅895美元。SeatGeek與StubHub等其他網站的價格則略低。

● 停車費也是一筆支出

遠道而來的球迷需考量的不僅是門票價格。許多場館距市中心較遠，停車費用高得驚人。在亞特蘭大，分組賽的停車位就要價100美元；在洛杉磯更高達300美元（約新台幣9400元）。

沒有門票的球迷可前往16個主辦城市參加嘉年華。堪薩斯市的嘉年華可容納多達2萬5000人；紐約則將美國網球公開賽場地的法拉盛草地公園（FlushingMeadows）改造成球迷區，可容納1萬名付費觀眾，但僅於6月17日至28日開放。

奧地利 葡萄牙 邁阿密

