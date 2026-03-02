冬奧／三年燒掉600萬 陳映竹盼獲經費支援

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
競速滑冰女將陳映竹今晚將出發參加世錦賽。記者曾思儒／攝影
競速滑冰女將陳映竹今晚將出發參加世錦賽。記者曾思儒／攝影

滑輪溜冰轉換到冰上的競速滑冰，陳映竹3年時間幾乎燒光先前獎金，今天參加2026米蘭-科爾蒂納冬季奧運返國餐會的她務實說，仍想以選手身份努力，但需要經費上的支持，希望能夠無後顧之憂的投入賽場。

31歲的陳映竹滑輪溜冰獲獎無數，但滑輪溜冰不是奧運舉辦種類，一直有奧運夢的她觀察到歐洲許多選手是滑輪溜冰、競速滑冰雙棲，且獲得很好成績，讓她決定轉戰冰上世界。

「人家去可以成功，相信我也可以。」抱持信念投入台灣冷門的冰上運動，陳映竹坦言過程十分辛苦，尤其台灣沒有任何競速滑冰的場地，只能長期移地訓練，一年中超過一半時間在國外努力是常態，三年來約花費600萬台幣，就算有國家經費上的幫忙，仍有不足要自掏腰包的時候。

「這三年真的很孤單，也燒光之前獎金了。」陳映竹坦言仍「想拚」，但礙於經費問題，對未來還沒有明確答案，盼冬季運動也有機會納入黃金計劃，獲得更完整的支持。

「台灣不是沒人才，有很多可以投資和栽培。」陳映竹說，冬奧初體驗有很大收穫，未來不論是繼續當選手或是傳承經驗，都盼能為台灣的競速滑冰貢獻力量。

今晚就要出發比世錦賽，冬奧在女子500公尺獲得隊史最佳第11名的陳映竹笑說，剛到冬奧選手村時還有點拘束，只想專注在比賽，但觀察國外選手都十分放鬆，自己賽前也到躺椅曬了一小時太陽，身心放鬆下在賽場十分享受過程，這次經歷也顛覆自己對奧運的想像，未來備賽調整相信節奏控制上可以更好。

