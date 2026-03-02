田徑／港都盃全國破紀錄5600人報名 好手力拚亞運達標

2026港都盃全國田徑錦標賽在高雄世運主場館登場，今年湧現來自國內外多達5600人參賽破紀錄，國內好手也將力拚名古屋亞運達標。

港都盃全國田徑錦標賽，從最早的南部6縣市賽事算起，至今已是第51屆，每年參與人數越來越多，尤其今天不設參賽門檻，因此多達5600人報名，其中更有來自日本關西學生聯盟約40人跨海來台。

今年適逢名古屋亞運，還未達到參賽標準的國內好手也躍躍欲試，希望一舉獲得參賽資格；而港都盃也是今年全中運各縣市達標賽事之一，國、高中學生也將奮力一搏。

高雄市田徑委員會主委朱文慶，在接受中央社記者訪問時表示，每年的港都盃都越來越盛大，也幾乎都是選手冬季訓練後首場賽事，可見大家很重視這項賽事。

中華民國田徑協會秘書長王景成則提到，港都盃是極具優良傳統的一場賽事，今年高雄世運主場館又重新整修跑道，在符合國際標準後，更讓選手能無後顧之憂地力拚佳績。

高雄市政府運動發展局長侯尊堯強調，市府與運動部去年特別核撥新台幣6700萬元整建世運會主場館跑道，另外又花了5000萬元改善場館LED燈，讓整座場館更能響應節能減碳。

港都盃全國田徑錦標賽在昨天進行首日賽事，預計到3月5日落幕；上個月在亞洲室內田徑錦標賽拿到男子60公尺銀牌的短跑好手陳玟溥，今天下午3時30分將於男子100公尺決賽亮相。