快訊

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲影片曝光

iPhone用戶快搶！Apple Pay綁定JCB信用卡加值Suica送10%回饋 規則一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

田徑／港都盃全國破紀錄5600人報名 好手力拚亞運達標

中央社／ 高雄2日電

2026港都盃全國田徑錦標賽在高雄世運主場館登場，今年湧現來自國內外多達5600人參賽破紀錄，國內好手也將力拚名古屋亞運達標。

港都盃全國田徑錦標賽，從最早的南部6縣市賽事算起，至今已是第51屆，每年參與人數越來越多，尤其今天不設參賽門檻，因此多達5600人報名，其中更有來自日本關西學生聯盟約40人跨海來台。

今年適逢名古屋亞運，還未達到參賽標準的國內好手也躍躍欲試，希望一舉獲得參賽資格；而港都盃也是今年全中運各縣市達標賽事之一，國、高中學生也將奮力一搏。

高雄市田徑委員會主委朱文慶，在接受中央社記者訪問時表示，每年的港都盃都越來越盛大，也幾乎都是選手冬季訓練後首場賽事，可見大家很重視這項賽事。

中華民國田徑協會秘書長王景成則提到，港都盃是極具優良傳統的一場賽事，今年高雄世運主場館又重新整修跑道，在符合國際標準後，更讓選手能無後顧之憂地力拚佳績。

高雄市政府運動發展局長侯尊堯強調，市府與運動部去年特別核撥新台幣6700萬元整建世運會主場館跑道，另外又花了5000萬元改善場館LED燈，讓整座場館更能響應節能減碳。

港都盃全國田徑錦標賽在昨天進行首日賽事，預計到3月5日落幕；上個月在亞洲室內田徑錦標賽拿到男子60公尺銀牌的短跑好手陳玟溥，今天下午3時30分將於男子100公尺決賽亮相。

名古屋 中央社

延伸閱讀

國泰世華挺運動 旭村盃台東開踢

全英羽賽／超級1000台灣男單5人 4人上演首輪內戰

古蹟當賽道、美食作補給 「台南古都馬」2.5萬人開跑

體壇有個「許績勝障礙」！ 馬拉松30年全國紀錄至今還是他

相關新聞

冬奧／三年燒掉600萬 陳映竹盼獲經費支援

從滑輪溜冰轉換到冰上的競速滑冰，陳映竹3年時間幾乎燒光先前獎金，今天參加2026米蘭-科爾蒂納冬季奧運返國餐會的她務實說，仍想以選手身份努力，但需要經費上的支持，希望能夠無後顧之憂的投入賽場。

田徑／港都盃全國破紀錄5600人報名 好手力拚亞運達標

2026港都盃全國田徑錦標賽在高雄世運主場館登場，今年湧現來自國內外多達5600人參賽破紀錄，國內好手也將力拚名古屋亞運...

桌球／拍下巴黎奧運銀牌 林昀儒闖新加坡大滿貫賽寫紀錄

我國桌球一哥「小林同學」林昀儒在WTT新加坡大滿貫賽表現強勢，前4戰合計只失掉1局之姿挺進4強，今天4強面對世界排名第5的瑞典好手摩賈德（Truls Moregard）再以局數4：2闖關，生涯首度打進大滿貫賽男單決賽，今晚將尋求本季第二冠。

德國羽賽／林俊易、戚又仁4強落馬 波波夫兄弟決賽對決

BWF超級300系列的德國公開賽今天凌晨產出最後決賽名單，壓軸登場的我國好手「左手重砲」林俊易和列頭號種子的法國好手小波波夫（Christo Popov）大戰3局，可惜歷經1小時10分鐘激戰落馬，代表5組闖進4強的台將全軍覆沒，男單決賽將上演小波波夫和大4歲的哥哥波波夫（Toma Junior Popov）的兄弟內戰。

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒對戰德國強敵10連勝晉級4強

WTT新加坡大滿貫賽今天進入單打8強賽程，我國一哥林昀儒遭遇德國法蘭西斯卡（Patrick Franziska），最終再...

足球／逆轉、帽子戲法輪番上演 健身工廠盃點燃青訓戰火

2026健身工廠盃少年足球菁英賽進入第二天賽程，各組對決全面升溫，場場比賽張力十足、戲劇性滿點，從U8組的驚天逆轉到U1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。