足球／健身工廠盃戰況白熱化 Attackers FC U10、U16強勢晉級

2026 健身 工廠盃少年 足球 菁英賽進入第三天淘汰賽階段，戰況全面升溫，U10組由Attackers FC展現驚人火力，一路強勢挺進；U16組則連續上演下剋上戲碼，排名落後的隊伍接連擊敗分組第一，為本屆賽事再添戲劇張力。

U10歲組16強戰中，Attackers FC迎戰右昌國小，從開賽便牢牢掌控比賽節奏。上半場透過邊路推進與中路滲透配合率先攻入兩球，取得2：0領先；易邊再戰後持續高位壓迫與快速轉換，再下4城，最終以6：0完封對手。

8強賽再度迎戰Unity，Attackers FC延續強勢節奏，上半場即取得3：0優勢。下半場一度形成拉鋸，第31分鐘Unity把握機會追回一球，比分來到4：1，場上氣氛略顯緊張。不過Attackers FC迅速穩住陣腳，透過中場組織與兩翼突破再添兩分，最終以6：1鎖定勝局，強勢晉級四強。連續兩場攻入12球，火力與穩定度兼具，成為U10組奪冠熱門之一。

戰況激烈的U16組賽事同時上演戲劇性逆轉，Attackers FC U16雖以分組第四晉級，在8強賽面對分組第一的樂活獅，全場節奏緊湊、攻防轉換迅速。Attackers FC把握關鍵機會攻入兩球，最終以2：1力克對手。

四強戰再掀高潮，Attackers FC U16對決陽信北競，雙方攻防拉鋸、互有來往，但40分鐘內始終無法突破防線，0：0進入點球大戰。關鍵時刻，Attackers FC門將成功撲救，隊友穩定命中，最終以PK 3：1擊敗陽信北競，徹底上演「小組第四傳奇」。從分組賽低空飛過，到淘汰賽連續擊敗強敵，Attackers FC U16用行動證明韌性與信念才是決勝關鍵。

2026健身工廠盃少年足球菁英賽在第三天賽程中，再次寫下逆轉與實力並存的精彩篇章。無論是U10的全面壓制，還是U16的驚奇晉級，基層青訓的成果在高強度實戰中全面展現，也為後續冠軍戰增添更多期待。