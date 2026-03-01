桌球／拍下巴黎奧運銀牌 林昀儒闖新加坡大滿貫賽寫紀錄

我國桌球一哥「小林同學」林昀儒在WTT新加坡大滿貫賽表現強勢，前4戰合計只失掉1局之姿挺進4強，今天4強面對世界排名第5的瑞典好手摩賈德（Truls Moregard）再以局數4：2闖關，生涯首度打進大滿貫賽男單決賽，今晚將尋求本季第二冠。

林昀儒去年新加坡大滿貫賽和「柚子」高承睿打下男雙亞軍，今年在男單也有亮眼表現，前三輪都是直落3勝出，直到昨天8強碰德國法蘭西斯卡（Patrick Franziska）才在連拿3局後失掉一局，不過仍以4：1過關，搶進今天登場的4強賽。

今天面對巴黎奧運男單奪銀的摩賈德，林昀儒首局打得強勢，在錯失2個局點下仍以11：7先下一城。

第二局林昀儒從4：7落後打到9：9平手，摩賈德雖先拿到局點，但被林昀儒瓦解危機，摩賈德又出現回球掛網失誤，讓林昀儒局點出現，加上幸運球加持，林昀儒第3個局點把握住機會，以14：12再下一城。

第三局第一分就是宛如表演賽的攻防，林昀儒雖失分，但從落後到6：5超前，讓摩賈德喊出暫停；恢復比賽後林昀儒再取分數，連拿5分攻勢雖被摩賈德中斷，林昀儒仍在拉鋸戰以12：10拿下，取得局數「聽牌」絕對優勢。

林昀儒第四局陷入0：5落後劣勢，以5：11讓摩賈德局數破蛋；第五局摩賈德再以11：7拿下，將局數追到2：3。

第六局林昀儒先打出6：2的領先優勢，接續7分雖被摩賈德拿下6分，一度陷入7：8落後，所幸世界排名第8的「小林同學」連趕4分鎖定勝利，以11：8搶下決賽門票。

去年林昀儒在香港總決賽先拿2局下遭摩賈德逆轉，今天挺住壓力，林昀儒賽後場中訪問表示對手最近狀態很好，上次又落敗，今天抱持「放開打」的心態上場；第一次打進大滿貫決賽，林昀儒笑說還沒想太多，希望能好好享受比賽。

1月剛在WTT多哈冠軍賽終結超過兩年冠軍荒的林昀儒，生涯首度打進大滿貫賽男單決賽，將等下一戰中國「世界球王」王楚欽和法國名將勒布朗（Felix Lebrun）的勝家出線，晚上8點壓軸戰爭奪最後金盃。