快訊

你家AI長怎樣？簡單指令生成自拍照 實測Gemini、ChatGPT…這款是正妹

伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

神隱4個月首度同框！粿粿、王子現身宮廟團拜 擲筊畫面被捕捉

聽新聞
0:00 / 0:00

德國羽賽／林俊易、戚又仁4強落馬 波波夫兄弟決賽對決

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

BWF超級300系列的德國公開賽今天凌晨產出最後決賽名單，壓軸登場的我國好手「左手重砲」林俊易和列頭號種子的法國好手小波波夫（Christo Popov）大戰3局，可惜歷經1小時10分鐘激戰落馬，代表5組闖進4強的台將全軍覆沒，男單決賽將上演小波波夫和大4歲的哥哥波波夫（Toma Junior Popov）的兄弟內戰。

德國公開賽總獎金25萬美金，賽事在歷史最悠久的全英公開賽前開戰，成為許多好手備戰全英公開賽的熱身賽，世界第5的小波波夫名列頭號種子，和世界排名11的林俊易今天凌晨上演生涯第5度對決。林俊易首局僅拿10分，但第二局以21：18扳平戰局，但決勝局一路落後，儘管從8：15落後追到17：17平手，但反超差一步，最終以18：21無緣決賽。

世界排名20的我國好手戚又仁也闖進男單4強，但和世界排名17的波波夫交手，首局錯過最多4分領先優勢，以19：21、15：21吞敗，讓波波夫兄弟檔預約「金包銀」。

男雙列第5種子的「麟榤配」王齊麟／邱相榤也敗在法國選手拍下，兩人以17：21、18：21不敵世界排名89的黑馬組合馬尤（Julien Maio）／維利格（William Villeger），和混雙楊博軒／胡綾芳、女雙許雅晴／宋祐媗都沒能再闖關。

德國 法國 林俊易

延伸閱讀

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒對戰德國強敵10連勝晉級4強

德國羽賽／「麟榤配」逆轉大馬組合 開季首站就晉男雙4強

德國羽賽／林俊易逆轉勝 與戚又仁晉男單4強

德國羽賽／林俊易轟垮印度前球王 攜戚又仁闖男單8強

相關新聞

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒對戰德國強敵10連勝晉級4強

WTT新加坡大滿貫賽今天進入單打8強賽程，我國一哥林昀儒遭遇德國法蘭西斯卡（Patrick Franziska），最終再...

德國羽賽／林俊易、戚又仁4強落馬 波波夫兄弟決賽對決

BWF超級300系列的德國公開賽今天凌晨產出最後決賽名單，壓軸登場的我國好手「左手重砲」林俊易和列頭號種子的法國好手小波波夫（Christo Popov）大戰3局，可惜歷經1小時10分鐘激戰落馬，代表5組闖進4強的台將全軍覆沒，男單決賽將上演小波波夫和大4歲的哥哥波波夫（Toma Junior Popov）的兄弟內戰。

足球／逆轉、帽子戲法輪番上演 健身工廠盃點燃青訓戰火

2026健身工廠盃少年足球菁英賽進入第二天賽程，各組對決全面升溫，場場比賽張力十足、戲劇性滿點，從U8組的驚天逆轉到U1...

跆拳道／相隔43年福爾摩沙盃再會老戰友 前中華隊教練河龍成感動落淚

2026年台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽，今天起一連兩天在台灣體大體育館點燃戰火，立法院副院長江啟臣親臨致詞，且大會邀請...

匹克球／2026 NAPA盃盛大展開 400位選手齊聚台中競技

台中見證全民運動新高度，由NAPA Pickleball專業匹克球主辦的「2026 NAPA 盃全國匹克球錦標賽」，於今...

台灣超馬隊征服紐西蘭南湖超馬多日賽 林義傑領軍藝人王仁甫、郭彥均帶國旗揚威海外

全隊展現堅韌毅力與傳承精神，成就極限挑戰新篇章 由台灣超馬傳奇林義傑領軍的Team Taiwan，今日於紐西蘭南湖超馬多日賽最終日，全體成員成功完成為期七天、總長250公里的艱難挑戰。這場被譽為「大

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。