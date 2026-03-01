德國羽賽／林俊易、戚又仁4強落馬 波波夫兄弟決賽對決

BWF超級300系列的德國公開賽今天凌晨產出最後決賽名單，壓軸登場的我國好手「左手重砲」林俊易和列頭號種子的法國好手小波波夫（Christo Popov）大戰3局，可惜歷經1小時10分鐘激戰落馬，代表5組闖進4強的台將全軍覆沒，男單決賽將上演小波波夫和大4歲的哥哥波波夫（Toma Junior Popov）的兄弟內戰。

德國公開賽總獎金25萬美金，賽事在歷史最悠久的全英公開賽前開戰，成為許多好手備戰全英公開賽的熱身賽，世界第5的小波波夫名列頭號種子，和世界排名11的林俊易今天凌晨上演生涯第5度對決。林俊易首局僅拿10分，但第二局以21：18扳平戰局，但決勝局一路落後，儘管從8：15落後追到17：17平手，但反超差一步，最終以18：21無緣決賽。

世界排名20的我國好手戚又仁也闖進男單4強，但和世界排名17的波波夫交手，首局錯過最多4分領先優勢，以19：21、15：21吞敗，讓波波夫兄弟檔預約「金包銀」。

男雙列第5種子的「麟榤配」王齊麟／邱相榤也敗在法國選手拍下，兩人以17：21、18：21不敵世界排名89的黑馬組合馬尤（Julien Maio）／維利格（William Villeger），和混雙楊博軒／胡綾芳、女雙許雅晴／宋祐媗都沒能再闖關。