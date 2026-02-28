桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒對戰德國強敵10連勝晉級4強

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
WTT新加坡大滿貫賽今天進入單打8強賽程，林昀儒挺進到4強賽。圖／新華社資料照
WTT新加坡大滿貫賽今天進入單打8強賽程，我國一哥林昀儒遭遇德國法蘭西斯卡（Patrick Franziska），最終再以11：7、15：13、11：7、8：11、11：7勝出，挺進到4強賽。

林昀儒去年在新加坡大滿貫賽與高承睿攜手拿下男雙冠軍，今年則是在男單賽場上持續進擊，在前3輪賽事中都以直落三取勝，包括前天16強賽面對世界排名第9名的中國大陸向鵬，同樣以直落三勝出，展現絕佳狀態。

而今天林昀儒的對手則是33歲、世界排名第23名的德國名將法蘭西斯卡，他在日前16強賽爆冷擊敗日本名將張本智和晉級到8強，不過雙方過去9度交手都由林昀儒取勝，包括去年年終賽雙方在苦戰7局後由林昀儒險勝。

兩人今天再度交手林昀儒雖然依舊佔有上風，但卻打得並不輕鬆，在首局先以11：8拿下後，第二局雖然再以10：8率先取得局點，但卻被法蘭西斯卡連續化解，反倒一度以11：12落後，不過林昀儒隨即頂住壓力，以15：13再下一城，取得2：0領先。

第三局林昀儒乘勝追擊，再以11：7搶下聽牌優勢，而陷入淘汰絕境的法蘭西斯卡也在第四局展開反撲，一度取得9：5領先，儘管林昀儒一度追到8：9，但仍是讓法蘭西斯卡以11：8拿下，也是林昀儒本屆賽事失掉的第一局。

第5局林昀儒開賽雖然一度領先，但法蘭西斯卡頂住壓力，反倒取得6：4領先，但林昀儒頂住壓力，在局末成功反超比分，還讓法蘭西斯卡回擊出界，以11：7勝出，挺進到4強賽。

林昀儒 高承睿

