TPBL／曾拿下G聯盟冠軍 海神簽下雙能衛杭特力拚擺脫爐主 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神隊宣布簽下美籍雙能衛杭特。圖／高雄全家海神隊提供
在TPBL戰績墊底的高雄全家海神隊，今天宣布簽下來自美國的26歲雙能衛杭特（Hunter Maldonado），杭特身高198公分，2023年幫助奧克拉荷馬藍色隊（Oklahoma City Blue）拿下NBA G League冠軍，並有德甲（BBL）與澳洲聯賽（NBL）資歷。

杭特來自懷俄明大學（University of Wyoming），2022年獲選山西聯盟（Mountain West）年度第一隊，球風全面且重視團隊籃球，過去執教過的教練都對他的高度自律予以肯定。他2023年幫助奧克拉荷馬藍色奪冠，場均11.9分、4.9助攻、4.7籃板，24-25球季前進德甲路德維希堡巨人隊 （MHP Riesen Ludwigsburg）。

杭特上季轉戰澳洲分別效力東南墨爾本鳳凰隊（South East Melbourne Phoenix ）及布里斯本子彈隊（Brisbane Bullets），場均12分、4.5助攻、3.6籃板、1.4抄截。 

首度造訪亞洲，杭特表示亞洲籃球球風十分特別，如同德國講求團隊與技術，但節奏與澳洲較為類似，他也十分期待，「我的目標就是盡可能幫助球隊爭取佳績，每一天都更進步，控制我們所能控制的，全力以赴。」

