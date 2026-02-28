TPBL／曾拿下G聯盟冠軍 海神簽下雙能衛杭特力拚擺脫爐主
在TPBL戰績墊底的高雄全家海神隊，今天宣布簽下來自美國的26歲雙能衛杭特（Hunter Maldonado），杭特身高198公分，2023年幫助奧克拉荷馬藍色隊（Oklahoma City Blue）拿下NBA G League冠軍，並有德甲（BBL）與澳洲聯賽（NBL）資歷。
杭特來自懷俄明大學（University of Wyoming），2022年獲選山西聯盟（Mountain West）年度第一隊，球風全面且重視團隊籃球，過去執教過的教練都對他的高度自律予以肯定。他2023年幫助奧克拉荷馬藍色奪冠，場均11.9分、4.9助攻、4.7籃板，24-25球季前進德甲路德維希堡巨人隊 （MHP Riesen Ludwigsburg）。
杭特上季轉戰澳洲分別效力東南墨爾本鳳凰隊（South East Melbourne Phoenix ）及布里斯本子彈隊（Brisbane Bullets），場均12分、4.5助攻、3.6籃板、1.4抄截。
首度造訪亞洲，杭特表示亞洲籃球球風十分特別，如同德國講求團隊與技術，但節奏與澳洲較為類似，他也十分期待，「我的目標就是盡可能幫助球隊爭取佳績，每一天都更進步，控制我們所能控制的，全力以赴。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。