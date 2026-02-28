跆拳道／相隔43年福爾摩沙盃再會老戰友 前中華隊教練河龍成感動落淚

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2026年台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽，今天起一連兩天在台灣體大體育館點燃戰火。圖／福爾摩沙盃提供
2026年台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽，今天起一連兩天在台灣體大體育館點燃戰火，立法院副院長江啟臣親臨致詞，且大會邀請的重量級國際貴賓中，有原籍南韓的前中華隊教練河龍成的老同學，相隔43年才重聚，場面相當感人。

台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽，今年擴大規模，設品勢、對練及各項技能競賽，參賽年齡層從幼稚園到長青組，有來自香港、日本、印尼、英國、柬埔寨、菲律賓以及南韓等國家的選手與會。

江啟臣致詞時表示，他在兩棲蛙人服役時學習到跆拳道這項運動，跆拳道鍛鍊的不只是體魄與精神，更是培養面對狀況時處理能力的運動，勉勵參賽選手場上盡其所能施展自身所學。

同時大會開幕典禮家來賓有亞洲跆拳道聯盟副理事長丁局炫、世界跆拳道聯盟品勢裁判長尹俊喆、金雲龍體育委員會技術理事會主席李載鳳、前日本國家隊教練、仙台大學主任金漢老為賽事站台。

其中尹俊喆、金漢老是河龍成的高中、大學一路到南韓國家隊戰友，3人已經43年沒見面，由於今年大會租借台體大場地，順勢邀請兩人，他們也是衝著河龍成來台，3位老同學在台中機場見面時，就已哭成一團。

現年66歲、已有台灣身分證的河龍成，1990年來台後，多次擔任中華隊教練，包括奧運、世錦賽等各大國際賽都有他的身影，奧運金牌陳詩欣、朱木炎也曾與他合作過，最後一次擔任中華隊教練是2017年台北世大運，於去年在台體大以教授身分退休。

河龍成表示，尹俊喆、金漢老是城東商高的同班同學，3人感情特別好，都是全國冠軍，也都是國手。他笑說：「我們訓練以外的時間也混在一起，常一起吃飯、喝酒，跟人家起衝突要打架也都一起上。」

尹俊喆說：「跟老同學見面真的很想哭，真的沒想過我們隔了43年才見面，下次再見面不知道什麼時候了。」

金漢老表示，一個班這麼多同學，3人感情特別好是出於惺惺相惜，40多個同學，有8個量級選手特別出色，大家實力都不錯，也互相欣賞，就變得形影不離。

河龍成談到，退役後大家有了不同規畫，尹俊喆後來去了美國，金漢老去日本，他在南韓任教一陣子後，也輾轉來到台灣，沒想到要超過40年才能再見。

「我們這次來台灣，第一個目的就是來見河龍成。」尹俊喆提到，其次才是為肯定大會與台體大推廣跆拳道所做的努力，且當年的同學中，已有人陸續離世，真的不想錯過這次機會。

尹俊喆（左起）、金漢老、河龍成三位老戰友相隔43年在台聚首。圖／福爾摩沙盃提供
跆拳道 中華隊 世錦賽

