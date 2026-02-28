匹克球／2026 NAPA盃盛大展開 400位選手齊聚台中競技

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2026 NAPA 盃全國匹克球錦標賽今天在清水國民暨兒童運動中心盛大展開。圖／NAPA匹克球提供
台中見證全民運動新高度，由NAPA Pickleball專業匹克球主辦的「2026 NAPA 盃全國匹克球錦標賽」，於今天在清水國民暨兒童運動中心盛大展開，賽事為期兩天，現場8面標準球場同步開打，來自全國各地共400位選手齊聚台中，展現匹克球運動在台灣迅速成長的蓬勃能量。

本次賽事規畫完善，競賽組別自國小組至社會4.0級別，年齡層橫跨多個世代，充分體現「全民運動」精神。主辦單位表示，匹克球結合網球、羽球與桌球元素，具備易上手、高互動特性，是一項適合各年齡層參與的全民運動。

在競賽制度方面，本屆賽事採用中華民國匹克球協會官方評級制度，並接軌國際 DUPR 雙重標準，確保比賽公平、公正且具專業競技水準，讓選手在標準化賽制中切磋實力、累積經驗。

台中市政府運動局長游志祥表示，市府長期推動全民體育發展，並積極支持新興運動項目。匹克球在去年呈現爆發性成長，推廣規模與參與人數大幅提升達650倍，顯示其已成為全齡化族群關注的新興運動指標。未來市府將持續完善場地設施與培訓體系，期盼匹克球在台中深耕發展，進一步提升城市運動實力與國際能見度。

總經理黃彥華指出，「2026 NAPA 盃」不僅是一場競技賽事，更是一場世代交流與城市能量的展現。隨著匹克球熱潮持續升溫，台中正逐步成為台灣匹克球發展的重要舞台，全民運動風氣也將持續向上提升。

今天出席貴賓包括台中市政府運動局長游志祥、中華民國匹克球協會理事長陳朝鍵、清水國民暨兒童運動中心董事長劉政信、台中市議員參選人吳宗學、NAPA匹克球董事長施育程、國手楊欽文。

台中市政府運動局長游志祥（左起）、台中市議員參選人吳宗學等貴賓與會。圖／NAPA匹克球提供
2026 NAPA 盃全國匹克球錦標賽今天在清水國民暨兒童運動中心盛大展開。圖／NAPA匹克球提供
