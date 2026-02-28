台灣超馬隊征服紐西蘭南湖超馬多日賽 林義傑領軍藝人王仁甫、郭彥均帶國旗揚威海外

全隊展現堅韌毅力與傳承精神，成就極限挑戰新篇章

由台灣超馬傳奇林義傑領軍的Team Taiwan，今日於紐西蘭南湖超馬多日賽最終日，全體成員成功完成為期七天、總長250公里的艱難挑戰。這場被譽為「大西洋爬升最狠的超馬多日賽」之一的嚴峻考驗，7天中總爬升高度超越7000公尺，下降亦達7000公尺，對參賽者的體能與意志力構成極致挑戰。

林義傑，這位曾橫掃四大極地超馬的台灣驕傲，在離開競技賽道後，並未遠離他所熱愛的超馬領域。相反地，他將推廣多日超馬賽視為其全新使命，投入逾十年光陰，不遺餘力地引導更多國人挑戰自我、超越極限。過去數年間，他已成功帶領超過50位台灣選手完成各項極地賽事，從過去追求個人榮譽的競速者，華麗轉身成為成就他人的領路人。

林義傑坦言：「以前我都是一個人跑步，一心只想著如何奪冠；但是現在，真正讓我有動力跑下去的，是看到並幫助他人成功抵達終點。」這份從個人成就昇華至集體榮光的信念，不僅是他持續奔跑的內在驅力，更是他今年即將前往弘光科技大學運動休閒系擔任專任副教授的動力泉源。他深切期盼能將這份寶貴的實戰經驗、心態調適技巧與無私的傳承精神，毫無保留地分享給下一代的運動員與學生。

本次紐西蘭南湖超馬多日賽，選手們面對紐西蘭南島多變的夏日氣候，清晨出發時氣溫常在攝氏十度以下，正午則可飆升至22度左右，巨大的溫差為比賽增添了更多不可預測的難度。在挑戰最長一日72公里的賽程時，藝人郭彥均因判斷失誤，意外地跑錯路，導致額外增加了10公里的距離。面對夜間驟降至攝氏3度的低溫，他憑藉著驚人的毅力與求生意志堅持完賽。郭彥均賽後回憶道：「當時腦中完全沒有想過放棄，只有一個念頭，就是如何活下去。」這番話語不僅展現了他在極限下的求生本能與堅韌鬥志，更讓所有隊友為之動容，成為隊伍中激勵人心的典範。

另一位藝人王仁甫，在2024年戈壁挑戰賽後，痛定思痛，努力準備了一年，將本次紐西蘭賽事視為今年更高難度「納米比亞沙漠賽」的重要前哨戰。在林義傑的悉心陪跑與貼身激勵下，王仁甫的跑步習慣與心態產生了質的飛躍。即使是面對令人卻步的連續上坡，他都保持跑動，甚至連下坡也不放過任何衝刺的機會。王仁甫感慨萬分地表示：「這輩子從來沒有這麼享受跑步這件事，原來只要有充分準備，跑步並不是痛苦的煎熬！而是一種身體與心靈的享受。」這份從痛苦到享受的轉變，見證了他對跑步的熱情與投入。

在個人成績方面，Team Taiwan的黃振華選手參加Support組別，在個人賽中表現突出，根據目前大會初步評估，有望進入前十名，（最終成績待大會正式公布）。而林義傑與王仁甫的成績亦雙雙擠進所有參賽者前二十名之內，其中，這更是王仁甫參賽國際多日超馬賽以來所創下的最佳紀錄，證明了他的訓練成果與超凡毅力。

Team Taiwan在此次紐西蘭南湖超馬多日賽中，不僅挑戰了人類的體能極限，更在林義傑的卓越領導下，展現了台灣選手堅韌不拔的意志、彼此扶持的團隊精神，以及將寶貴經驗傳承下去的無私情懷。他們的成就，不僅為台灣爭光，也向全世界展現了台灣人的勇氣與力量。

