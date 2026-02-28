德國羽賽／「麟榤配」逆轉大馬組合 開季首站就晉男雙4強

BWF超級300的德國羽球公開賽今天凌晨進行完8強賽程，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤今天凌晨在8強賽遭遇第三種子的馬來西亞吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），最終以16：21、21：16、21：18逆轉勝出，本季首戰就挺進到4強賽。

王齊麟／邱相榤在去年年終賽後就未再出賽，不過兩人去年最後一冠就是在德國舉行的海洛公開賽，本周兩人再度回到德國參加德國公開賽，不過除了32強賽以直落二勝出外，16強賽面對林煜傑／陳子睿就打了3局才逆轉勝出。

今天面對男雙第3種子的吳世飛／伊祖丁，「麟榤配」也再度陷入苦戰，首局除了開局短暫領先外，接下來就被馬來西亞組合一路壓制，以16：21先丟首局。

不過在第二局中段「麟榤配」隨即展開反撲，打出一波7：1的反擊逆轉戰局後，本場比賽就不曾再落後，最終以21：16、21：18逆轉勝出，本季首站就挺進到4強賽。

而包括男雙「麟榤配」在內，我國好手本屆賽事共有5組人馬闖進到4強賽，包括男單雙強林俊易在8強賽逆轉拍退中國大陸好手翁泓陽，與戚又仁雙雙挺進到男雙4強賽。