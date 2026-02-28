德國羽賽／林俊易逆轉勝 與戚又仁晉男單4強

中央社／ 台北28日電
林俊易。本報資料照片
林俊易。本報資料照片

BWF超級300系列的德國羽球公開賽，台灣「左手重砲」林俊易今天苦戰3局，終場以12比21、22比20、21比18逆轉中國好手翁泓陽，攜手戚又仁躋身男單4強之列。

世界排名11名的台灣好手林俊易，名列世界羽球聯盟（BWF）德國公開賽男單第4種子，今天在8強戰與世界排名16名的中國好手翁泓陽正面交鋒，只是兩人過去6度交手，林俊易僅拿到1勝，苦吞對戰5連敗，堪稱最大剋星。

此役首局開打後，林俊易克服一開始連續丟分的劣勢，一度取得領先，沒想到技術暫停後，林俊易無法有效限制對手發揮，頻頻丟分導致陷入大幅度落後，並以12比21率先讓出。

已經沒有退路的林俊易，在次局逐漸找回節奏，幾乎一路都能守住領先位置，然而在手握4個局點情況下，全數被對手化解，眼看可能與勝利擦肩而過，但林俊易在關鍵時刻頂住壓力，連得2分以22比20扳平戰局。

進入決勝第3局，林俊易依舊穩扎穩打，不僅網前放球手感不俗外，還不斷迫使對手發生失誤，迅速建立領先優勢，不過林俊易在技術暫停後再度出現不穩狀況，甚至丟掉領先位置，所幸靠著招牌殺球提振氣勢，幫助林俊易度過亂流，最後更逮到對手的網前機會，再以21比18挺進男單4強。

另外，世界排名20名的台灣好手戚又仁，今天則對戰世界排名29名、愛爾蘭籍越南裔的阮日，延續過去對戰不敗紀錄，戚又仁終場以21比18、21比15取勝，同樣晉級男單4強。

有趣的是，林俊易、戚又仁取得2張德國公開賽男單4強門票，而另外2個席次則由「法國兄弟檔」大波波夫（Toma Junior Popov）、小波波夫（Christo Popov）包辦，其中林俊易挑戰頭號種子小波波夫，而戚又仁面對大波波夫，爭取前進冠軍戰機會。

林俊易 羽球

延伸閱讀

德國法院出手 定讞前當局不得稱AfD為極端組織

德國羽賽／林俊易轟垮印度前球王 攜戚又仁闖男單8強

德國羽賽／林俊易逆轉勝 周天成爆冷淘汰

羽球／亞洲團體賽 林俊易領軍男團拚站頒獎台

相關新聞

德國羽賽／林俊易逆轉勝 與戚又仁晉男單4強

BWF超級300系列的德國羽球公開賽，台灣「左手重砲」林俊易今天苦戰3局，終場以12比21、22比20、21比18逆轉中...

擊劍／雅加達亞青賽北市中華隊勇奪1金1銀 創隊史新頁

2026年雅加達亞洲青年擊劍錦標賽傳來捷報，中華青年代表隊在本屆賽事中表現亮...

擊劍／李讓守成！決賽力克頭號種子香港 亞青男銳團體賽奪歷史首金

2026年亞洲青年擊劍錦標賽男子鋭劍團體賽27日開打，中華台北位居第六種子，一路過關斬將，最後冠亞軍對上第一種子香港，中華隊前面保持領先，後來在第三輪被香港追上，最後一棒李讓帶著1分的領先對上今年亞青

18歲新星李讓完美收尾 中華男子銳劍團體亞青摘金締隊史新猷

在印尼舉行的亞洲青年擊劍錦標賽，在18歲新星李讓完美收尾的情況下，中華男子銳劍團體今天在金牌戰以45比41擊敗香港隊，拿...

足球／健身工廠盃今開幕 參賽球隊為亞洲盃中華女足集氣簽名

第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽今天起至3月2日一連4天，在高雄楠梓足球場盛大舉行，來自北中南東的校隊與俱樂部共計10...

冬奧／川普玩笑話惹議 美國冰球男將為輕率反應致歉

多名米蘭冬奧美國男子冰球隊員今天公開致歉。美國總統川普日前曾開玩笑說，自己如果不邀請女子冰球隊員前往白宮，可能會「被彈劾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。