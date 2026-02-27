擊劍／李讓守成！決賽力克頭號種子香港 亞青男銳團體賽奪歷史首金

2026年亞洲青年擊劍錦標賽男子鋭劍團體賽27日開打，中華台北位居第六種子，一路過關斬將，最後冠亞軍對上第一種子香港，中華隊前面保持領先，後來在第三輪被香港追上，最後一棒李讓帶著1分的領先對上今年亞青銀牌香港選手，打了一波8:5，最終45比41獲勝，為中華隊拿下歷史上第一面亞青金牌。

中華隊首場45比30擊敗卡達，8強對上吉爾吉斯，最後一棒李讓帶著1分的領先最後以45比41擊敗吉爾斯，4強賽遇大會第二種子中國，中華台北一路穩扎穩打，最後一棒李讓對上今年的亞青個人金牌中國選手，打出了11:6，最終以45比34獲勝，挺進決賽。

中華隊好手李讓(中)。 達永開發-耀達建設提供