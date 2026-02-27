快訊

經典賽／投手挨3轟、打線吞14K 中華隊1：6不敵火腿隊

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

足球／健身工廠盃今開幕 參賽球隊為亞洲盃中華女足集氣簽名

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高雄Attackers FC女足全體隊員親自簽名，為第一線出征的中華女足加油打氣。圖／大會提供
高雄Attackers FC女足全體隊員親自簽名，為第一線出征的中華女足加油打氣。圖／大會提供

第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽今天起至3月2日一連4天，在高雄楠梓足球場盛大舉行，來自北中南東的校隊與俱樂部共計104支隊伍、約2100名小球員齊聚港都，連同教練與家長隨隊南下，預估賽事期間將吸引約6,000人湧入高雄，為城市注入強勁運動能量與破億元的觀光效益。

本屆賽事規模再創新高，橫跨全台各縣市青訓體系，校隊與俱樂部同場較勁，被視為新學期開季前的重要試金石。四天密集賽程，從分組循環到淘汰對決，考驗球員體能續航與戰術臨場應變，也讓楠梓足球場成為全台青少年實力交流的重要舞台。

今年賽事另一項重要焦點，是全場為中華女足前進亞洲盃應援，2026亞足聯女子亞洲盃將於澳洲舉行，中華女足將於3月4日對戰日本、3月7日迎戰越南、3月10日對上印度，三場關鍵賽事備受矚目。

參賽球隊為中華女足集氣，簽名隊旗、卡片直送亞洲盃賽場。圖／大會提供
參賽球隊為中華女足集氣，簽名隊旗、卡片直送亞洲盃賽場。圖／大會提供

高雄Attackers FC女足全體隊員親自簽名，為第一線出征的中華女足加油打氣；同時，健身工廠盃參賽的俱樂部與校隊小球員們也親手寫下祝福卡片，集結成應援心意卡片。

主辦單位將把簽名隊旗與祝福卡片交由球迷專程帶往澳洲，在亞洲盃比賽現場為中華女足加油，從青少年賽場到國家隊舞台，足球的價值在於傳承與連結。當小球員在楠梓奔跑的同時，心中也為遠征澳洲的學姊們吶喊，這份跨世代的支持，正是台灣足球最珍貴的能量。

延伸閱讀

NBA／火箭進攻新解方？後衛謝普德呼籲球隊多投三分球

儘管「詐彈」恐嚇波及澳洲總理 神韻藝術團如期演出

楠梓科技大廠驚傳情殺 女保全值勤中遭男友持刀砍傷

800+零件 x 5000g抗衝擊！RICHARD MILLE打造全新足球陀飛輪

相關新聞

足球／健身工廠盃今開幕 參賽球隊為亞洲盃中華女足集氣簽名

第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽今天起至3月2日一連4天，在高雄楠梓足球場盛大舉行，來自北中南東的校隊與俱樂部共計10...

冬奧／川普玩笑話惹議 美國冰球男將為輕率反應致歉

多名米蘭冬奧美國男子冰球隊員今天公開致歉。美國總統川普日前曾開玩笑說，自己如果不邀請女子冰球隊員前往白宮，可能會「被彈劾...

詢問度最高溫泉路跑 屏東四重溪溫泉季路跑、自行車活動28日登場

屏東縣政府將於明天（28日）至3月1日辦理全台最暖最桑的「2026 屏東四重溪溫泉季路跑&自行車活動」，本次活動除了詢問...

德國羽賽／林俊易轟垮印度前球王 攜戚又仁闖男單8強

BWF超級300系列的德國羽球公開賽，台灣「左手重砲」林俊易今天台灣時間凌晨以21比14、21比9轟垮印度前球王斯里坎特...

陳彥博抵瑞典 3月1日挑戰185公里拉普蘭極地橫越賽

極地超馬運動員陳彥博已抵達拉普蘭，準備迎戰3月1日「185公里極地不休息橫越賽」，為適應極端氣候，陳彥博於22日先參加呂...

桌球／WTT新加坡大滿貫 林昀儒連三輪直落三、一局未失晉級8強

WTT新加坡大滿貫賽男單16強賽，世界排名第8名的我國一哥林昀儒，今天遭遇男單排名緊追在後的中國大陸向鵬，最終林昀儒再以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。