18歲新星李讓完美收尾 台灣男子銳劍團體亞青摘金締隊史新猷
在印尼舉行的亞洲青年擊劍錦標賽，在18歲新星李讓完美收尾的情況下，台灣男子銳劍團體今天在金牌戰以45比41擊敗香港隊，拿到隊史首面金牌，締造全新里程碑。
由年僅18歲的新星李讓領軍，搭配陳秉濬、林哲群及劉瀚文組成的台灣男子銳劍團體，今天在擊劍亞青的團體賽展現絕佳配合，順利通過前三輪的考驗後，4強戰以45比34力退中國隊，加上金牌戰李讓繳出精彩表現，頂住壓力幫助台灣隊完美收尾，終場以4分之差拿到隊史首面金牌。
