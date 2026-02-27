冬奧／川普玩笑話惹議 美國冰球男將為輕率反應致歉

多名米蘭冬奧美國男子冰球隊員今天公開致歉。美國總統川普日前曾開玩笑說，自己如果不邀請女子冰球隊員前往白宮，可能會「被彈劾」，當時男隊球員的反應引發外界抨擊。

法新社報導，奪下金牌的美國男子冰球隊上週末在慶祝擊敗加拿大奪冠時，接到川普的祝賀電話，並受邀前往華府。

球員更衣室流出的畫面顯示，當川普提到若沒邀請同樣奪金的美國女子冰球隊參加國情咨文演說，自己就會「被彈劾」時，現場多名球員跟著大笑。

川普這番言論與球員的反應遭到外界嚴厲批評，甚至掩蓋了歷史性的奪冠成就。女子冰球隊隨後以行程衝突為由，婉拒出席川普24日的演說。

北美職業冰球聯盟NHL波士頓棕熊隊後衛麥艾維（Charlie McAvoy）今天告訴記者：「對於我們當時的反應，真的感到很抱歉。你知道的，一切發生得太快了。」

麥艾維強調，如果大家了解男子隊與女子隊長期互相支持的關係，「就會知道那樣的反應絕對不代表我們的真實感受」。

效力於卡羅來納美洲豹隊的馬修．卡查克（MatthewTkachuk）表示，男子隊與女子隊在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運期間關係「非常緊密」。

他說：「我們一起觀看比賽、互相加油。我們熱愛女子隊，她們也支持我們。我們為包辦兩面金牌感到非常自豪。」

他的哥哥、渥太華參議員隊隊長布雷迪．卡查克（Brady Tkachuk）也表達了同樣的看法，並對白宮官方TikTok帳號發布的一段影片表示不滿。這支影片疑似經過人工智慧（AI）強化，內容讓他看起來像在貶低加拿大人。

布雷迪．卡查克今天對記者說：「那顯然是假的，因為那不是我的聲音，嘴型也對不上。」這支影片在男子隊22日奪金後發布，並標註使用了AI技術。

川普在國情咨文演說中曾表示，美國女子冰球隊「很快就會來到白宮」。

不過奪金的女子隊隊長奈特（Hilary Knight）表示，川普這個「令人反感的玩笑」蓋過了美國運動員在米蘭冬奧的成就，令人遺憾。

根據體育媒體ESPN報導，女子冰球隊目前尚未決定是否前往白宮。