快訊

經典賽／古林睿煬飆速156公里3局賞5K 遭火腿4棒敲陽春砲

踩別人腳！女子北捷中山站突亮美工刀恐嚇 下秒溜進月台搭車逃逸

冬奧／川普玩笑話惹議 美國冰球男將為輕率反應致歉

中央社／ 洛杉磯26日綜合外電報導
多名米蘭冬奧美國男子冰球隊員，今天為美國總統川普日前的玩笑話反應不當公開致歉。 美聯社
多名米蘭冬奧美國男子冰球隊員，今天為美國總統川普日前的玩笑話反應不當公開致歉。 美聯社

多名米蘭冬奧美國男子冰球隊員今天公開致歉。美國總統川普日前曾開玩笑說，自己如果不邀請女子冰球隊員前往白宮，可能會「被彈劾」，當時男隊球員的反應引發外界抨擊。

法新社報導，奪下金牌的美國男子冰球隊上週末在慶祝擊敗加拿大奪冠時，接到川普的祝賀電話，並受邀前往華府。

球員更衣室流出的畫面顯示，當川普提到若沒邀請同樣奪金的美國女子冰球隊參加國情咨文演說，自己就會「被彈劾」時，現場多名球員跟著大笑。

川普這番言論與球員的反應遭到外界嚴厲批評，甚至掩蓋了歷史性的奪冠成就。女子冰球隊隨後以行程衝突為由，婉拒出席川普24日的演說。

北美職業冰球聯盟NHL波士頓棕熊隊後衛麥艾維（Charlie McAvoy）今天告訴記者：「對於我們當時的反應，真的感到很抱歉。你知道的，一切發生得太快了。」

麥艾維強調，如果大家了解男子隊與女子隊長期互相支持的關係，「就會知道那樣的反應絕對不代表我們的真實感受」。

效力於卡羅來納美洲豹隊的馬修．卡查克（MatthewTkachuk）表示，男子隊與女子隊在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運期間關係「非常緊密」。

他說：「我們一起觀看比賽、互相加油。我們熱愛女子隊，她們也支持我們。我們為包辦兩面金牌感到非常自豪。」

他的哥哥、渥太華參議員隊隊長布雷迪．卡查克（Brady Tkachuk）也表達了同樣的看法，並對白宮官方TikTok帳號發布的一段影片表示不滿。這支影片疑似經過人工智慧（AI）強化，內容讓他看起來像在貶低加拿大人。

布雷迪．卡查克今天對記者說：「那顯然是假的，因為那不是我的聲音，嘴型也對不上。」這支影片在男子隊22日奪金後發布，並標註使用了AI技術。

川普在國情咨文演說中曾表示，美國女子冰球隊「很快就會來到白宮」。

不過奪金的女子隊隊長奈特（Hilary Knight）表示，川普這個「令人反感的玩笑」蓋過了美國運動員在米蘭冬奧的成就，令人遺憾。

根據體育媒體ESPN報導，女子冰球隊目前尚未決定是否前往白宮。

冰球 冬奧

延伸閱讀

挺身抗川普後聲望漲 丹麥總理宣布3月提前大選

莫迪IG粉絲人數1億人狠甩川普 全球領導人虛擬聲量最大

好市多、固特異加入法律戰 逾1800家公司向川普討關稅

美政府隱瞞川普早年被控猥褻未成年人？ 疑點重重未被採信

相關新聞

冬奧／川普玩笑話惹議 美國冰球男將為輕率反應致歉

多名米蘭冬奧美國男子冰球隊員今天公開致歉。美國總統川普日前曾開玩笑說，自己如果不邀請女子冰球隊員前往白宮，可能會「被彈劾...

詢問度最高溫泉路跑 屏東四重溪溫泉季路跑、自行車活動28日登場

屏東縣政府將於明天（28日）至3月1日辦理全台最暖最桑的「2026 屏東四重溪溫泉季路跑&自行車活動」，本次活動除了詢問...

德國羽賽／林俊易轟垮印度前球王 攜戚又仁闖男單8強

BWF超級300系列的德國羽球公開賽，台灣「左手重砲」林俊易今天台灣時間凌晨以21比14、21比9轟垮印度前球王斯里坎特...

陳彥博抵瑞典 3月1日挑戰185公里拉普蘭極地橫越賽

極地超馬運動員陳彥博已抵達拉普蘭，準備迎戰3月1日「185公里極地不休息橫越賽」，為適應極端氣候，陳彥博於22日先參加呂...

桌球／WTT新加坡大滿貫 林昀儒連三輪直落三、一局未失晉級8強

WTT新加坡大滿貫賽男單16強賽，世界排名第8名的我國一哥林昀儒，今天遭遇男單排名緊追在後的中國大陸向鵬，最終林昀儒再以...

高球／徐薇淩鄭怡靜相見歡 LPGA匯豐女子賽首輪繳73桿

LPGA匯豐女子世錦賽今天在新加坡舉行首回合，台灣唯一參賽的一姐徐薇淩，賽前和同在新加坡比賽的好友、桌球選手鄭怡靜開心碰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。