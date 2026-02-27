詢問度最高溫泉路跑 屏東四重溪溫泉季路跑、自行車活動28日登場

屏東縣政府將於明天（28日）至3月1日辦理全台最暖最桑的「2026 屏東四重溪溫泉季路跑&自行車活動」，本次活動除了詢問度最高的溫泉路跑外，也首度加入自行車活動，邀請全台跑者與車友用運動深入感受光影藝術打造的沉浸式溫泉季氛圍，並在賽後泡湯放鬆之餘，走進溫泉市集，有表演團體、煮蛋池體驗，吃喝玩樂一應俱全，享受浪漫且充滿能量的運動旅程。

屏東四重溪溫泉路跑將於28日下午3點準時起跑，讓選手在奔跑中欣賞四重溪最迷人的夕陽景色。賽事設有21公里半程馬拉松、12公里挑戰組，以及適合親子同樂的3公里趣味組。賽道自四重溪溫泉公園出發，行經199縣道、石門古戰場、牡丹遊客中心及牡丹水庫，沿途並提供芋粿、洋蔥火腿包子等在地特色補給，讓跑者在賽道上感受四重溪的人文風情與在地溫度。

另外值得注意的是，首次於屏東四重溪溫泉季舉辦的「自行車挑戰賽」將於3月1日上午7點開賽，分為80公里與40公里兩個組別。其中80 公里組將騎經被譽為全台最美海岸線之一的「旭海」，總爬升達1426公尺，邀請全台車友前來挑戰，體驗「騎乘＋泡湯」的金色山海運動之旅。

屏東四重溪溫泉季路跑與自行車活動將於2月28日至3月1日登場。圖／大會提供

屏東縣政府表示，屏東四重溪溫泉季強力支持運動平權，位於高雄市的仁武特殊教育學校將連續兩年帶領重度智能障礙與自閉症學生參與路跑活動，透過賽事鼓勵身心障礙孩子走出戶外，感受運動帶來的健康、活力與樂趣，更創造運動無礙的環境。

縣府鼓勵選手完賽後別急著離開，除了可漫步於四重溪溫泉公園的星空燈海外，也邀請民眾前往四重溪「屏東青年旅創基地」體驗市集文創手作與甜點美食，紀念和平的珍貴，愜意享受假日時光。