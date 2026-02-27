快訊

地下室塗樹脂疑通風不良釀工人不適 高雄好市多工地遭勒令停工檢查

元宵節碰月全食「赤馬遇紅月」 命理師提醒勿犯3禁忌：小心毀財路

傳劉世芳接受陸企高管外甥政治獻金 陸國台辦：正依法依規查處

詢問度最高溫泉路跑 屏東四重溪溫泉季路跑、自行車活動28日登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
屏東四重溪溫泉季路跑與自行車活動將於2月28日至3月1日登場。圖／大會提供
屏東四重溪溫泉季路跑與自行車活動將於2月28日至3月1日登場。圖／大會提供

屏東縣政府將於明天（28日）至3月1日辦理全台最暖最桑的「2026 屏東四重溪溫泉季路跑&自行車活動」，本次活動除了詢問度最高的溫泉路跑外，也首度加入自行車活動，邀請全台跑者與車友用運動深入感受光影藝術打造的沉浸式溫泉季氛圍，並在賽後泡湯放鬆之餘，走進溫泉市集，有表演團體、煮蛋池體驗，吃喝玩樂一應俱全，享受浪漫且充滿能量的運動旅程。

屏東四重溪溫泉路跑將於28日下午3點準時起跑，讓選手在奔跑中欣賞四重溪最迷人的夕陽景色。賽事設有21公里半程馬拉松、12公里挑戰組，以及適合親子同樂的3公里趣味組。賽道自四重溪溫泉公園出發，行經199縣道、石門古戰場、牡丹遊客中心及牡丹水庫，沿途並提供芋粿、洋蔥火腿包子等在地特色補給，讓跑者在賽道上感受四重溪的人文風情與在地溫度。

另外值得注意的是，首次於屏東四重溪溫泉季舉辦的「自行車挑戰賽」將於3月1日上午7點開賽，分為80公里與40公里兩個組別。其中80 公里組將騎經被譽為全台最美海岸線之一的「旭海」，總爬升達1426公尺，邀請全台車友前來挑戰，體驗「騎乘＋泡湯」的金色山海運動之旅。

屏東四重溪溫泉季路跑與自行車活動將於2月28日至3月1日登場。圖／大會提供
屏東四重溪溫泉季路跑與自行車活動將於2月28日至3月1日登場。圖／大會提供

屏東縣政府表示，屏東四重溪溫泉季強力支持運動平權，位於高雄市的仁武特殊教育學校將連續兩年帶領重度智能障礙與自閉症學生參與路跑活動，透過賽事鼓勵身心障礙孩子走出戶外，感受運動帶來的健康、活力與樂趣，更創造運動無礙的環境。

縣府鼓勵選手完賽後別急著離開，除了可漫步於四重溪溫泉公園的星空燈海外，也邀請民眾前往四重溪「屏東青年旅創基地」體驗市集文創手作與甜點美食，紀念和平的珍貴，愜意享受假日時光。

火腿 挑戰賽

延伸閱讀

路跑／台南古都國際半程馬拉松3月1日開跑 逾2.5萬人參賽

屏東春風調戲藝術節3月登場 邀民眾走入劇場

F40溫泉派對尺度全開 她再婚坐擁新竹11間房 初體驗、酒桌邊界全說了

露營旅遊新地標！屏東「新型態公園」亮點曝光 不只有「超大露營區、親水設施」 就連「鳥居打卡點」也都有

相關新聞

詢問度最高溫泉路跑 屏東四重溪溫泉季路跑、自行車活動28日登場

屏東縣政府將於明天（28日）至3月1日辦理全台最暖最桑的「2026 屏東四重溪溫泉季路跑&自行車活動」，本次活動除了詢問...

德國羽賽／林俊易轟垮印度前球王 攜戚又仁闖男單8強

BWF超級300系列的德國羽球公開賽，台灣「左手重砲」林俊易今天台灣時間凌晨以21比14、21比9轟垮印度前球王斯里坎特...

陳彥博抵瑞典 3月1日挑戰185公里拉普蘭極地橫越賽

極地超馬運動員陳彥博已抵達拉普蘭，準備迎戰3月1日「185公里極地不休息橫越賽」，為適應極端氣候，陳彥博於22日先參加呂...

桌球／WTT新加坡大滿貫 林昀儒連三輪直落三、一局未失晉級8強

WTT新加坡大滿貫賽男單16強賽，世界排名第8名的我國一哥林昀儒，今天遭遇男單排名緊追在後的中國大陸向鵬，最終林昀儒再以...

高球／徐薇淩鄭怡靜相見歡 LPGA匯豐女子賽首輪繳73桿

LPGA匯豐女子世錦賽今天在新加坡舉行首回合，台灣唯一參賽的一姐徐薇淩，賽前和同在新加坡比賽的好友、桌球選手鄭怡靜開心碰...

路跑／台南古都國際半程馬拉松3月1日開跑 逾2.5萬人參賽

2026台南古都國際半程馬拉松，今年邁入第20年，台南市長黃偉哲今天宣布3月1日清晨5時30分在永華市政中心鳴槍開跑，預...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。