德國羽賽／林俊易轟垮印度前球王 攜戚又仁闖男單8強

中央社／ 台北27日電
「左手重砲」林俊易轟垮印度前球王斯里坎特，與另名台灣好手戚又仁一同闖進男單8強。中央社 中央社
BWF超級300系列的德國羽球公開賽，台灣「左手重砲」林俊易今天台灣時間凌晨以21比14、21比9轟垮印度前球王斯里坎特，與另名台灣好手戚又仁一同闖進男單8強。

世界排名第11的林俊易，這次名列世界羽球聯盟（BWF）德國公開賽男單第4種子，通過首輪考驗後，今天與世界排名第32的印度前球王斯里坎特（Srikanth Kidambi）正面交鋒，過去雙方曾有1次過招機會，當時林俊易苦戰3局上演逆轉勝。

睽違將近2年再度對戰，林俊易雖然在首局開打後處於落後局面，不過中間把握機會連拿4分，不僅一舉逆轉比分，更帶著領先進入技術暫停，接著林俊易火力全開，迅速擴大領先優勢，並以21比14先馳得點。

手握聽牌優勢的林俊易，在次局展現宰制力，一開始就打出7比1強勢開局，而且在有效限制對手發揮情況下，不斷擴大領先幅度，最後還連得5分直取勝利，終場林俊易僅花費32分鐘，再以21比9挺進男單8強，接下來將對戰世界排名第16的中國好手翁泓陽。

另外，世界排名第20的台灣好手戚又仁，今天面對丹麥選手霍爾姆（Ditlev Jaeger Holm），沒想到首局一開始就陷入大幅度落後，然而戚又仁在技術暫停後連得8分逆轉比分，順勢以21比18率先搶下；第2局戚又仁同樣在技術暫停後發揮，終場再以21比16拿到男單8強門票。

