陳彥博抵瑞典 3月1日挑戰185公里拉普蘭極地橫越賽

中央社／ 斯德哥爾摩27日專電
極地超馬選手陳彥博。記者林俊良攝影／聯合報系資料照
極地超馬運動員陳彥博已抵達拉普蘭，準備迎戰3月1日「185公里極地不休息橫越賽」，為適應極端氣候，陳彥博於22日先參加呂勒奧冰海馬拉松，在36國好手中以3小時44分穩定完賽。

陳彥博抵達北極圈內的拉普蘭（Lapland），準備迎戰3月1日起跑的185公里拉普蘭極地不休息橫越賽（Montane Lapland Arctic Ultra）。

為適應極圈氣候，陳彥博22日先參加了同樣是在北極圈內舉辦的賽事「呂勒奧冰海馬拉松 」（Sea-IceMarathon Classic in Luleå 2026），並在36國好手中以3小時44分穩定完賽。

陳彥博表示，這次參加呂勒奧冰海馬拉松作為賽前熱身，目的是讓自己從亞熱帶快速適應極地氣溫，調整呼吸系統、訓練體溫控制、並且設定戰略，極地超耐力項目屬於不同的結構方向，需要讓身體先傳遞訊號與印象。

目前陳彥博正進行為期4天的生存特訓，實戰演練凍傷急救、融雪取水及零下30度的露宿技能，將生存技能內化為肌肉記憶 。

在出發到北極圈之前，陳彥博在台灣透過雪橇模擬環台進行賽前模擬訓練。自1月1日清晨參加總統府元旦升旗典禮後，隨即展開高強度的第3屆黑色超跑雪橇模擬環台訓練。他從台北總統府起跑，終點設於高雄美術館，連續8天拖行20公斤重的雪橇進行訓練。

陳彥博表示，他帶著模擬訓練的成果、跑友及粉絲們的祝福，代表台灣再度在冰天雪地中展現韌性、挑戰自我的無限可能。

陳彥博是此次參賽的唯一亞洲選手，其他則是來自長時間居住在極地環境的歐美選手，挑戰非常艱鉅，不僅要面對時差、零下30度的低溫風雪、短時間內的身體適應、冷環境風險管理、極地技術裝備等。

「瑞典拉普蘭185公里不休息極地橫越賽」於台灣時間 3月1日下午4點30分正式起跑，以上卡利克斯（Överkalix）為起終點，選手須在平均零下30度的極寒天氣中，全程自給自足，獨自穿越結冰的河流、湖泊與森林。這不僅是在極端環境中對體能的考驗，更是對精神層面、極地求生的挑戰。

陳彥博2024年曾參與相同賽事500公里的項目，花了6天7小時又36分鐘，拿下分組第2名。

陳彥博 超馬

