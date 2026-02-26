桌球／WTT新加坡大滿貫 林昀儒連三輪直落三、一局未失晉級8強

WTT新加坡大滿貫賽男單16強賽，世界排名第8名的我國一哥林昀儒，今天遭遇男單排名緊追在後的中國大陸向鵬，最終林昀儒再以11：8、11：5、11：4直落三取勝，前三輪賽事一局未失晉級到8強賽。

林昀儒這次新加坡大滿貫賽前兩輪皆以直落三取勝，而今天他則是遭遇世界排名第9名的向鵬，雙方過去4度交手都由林昀儒拿下勝利，兩人今天再度碰頭林昀儒依舊佔上風，在三局賽事幾乎沒有落後，後兩局更都取得壓倒性領先，最終再以直落三取勝，晉級到8強賽。