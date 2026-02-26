聽新聞
0:00 / 0:00
桌球／WTT新加坡大滿貫 林昀儒連三輪直落三、一局未失晉級8強
WTT新加坡大滿貫賽男單16強賽，世界排名第8名的我國一哥林昀儒，今天遭遇男單排名緊追在後的中國大陸向鵬，最終林昀儒再以11：8、11：5、11：4直落三取勝，前三輪賽事一局未失晉級到8強賽。
林昀儒這次新加坡大滿貫賽前兩輪皆以直落三取勝，而今天他則是遭遇世界排名第9名的向鵬，雙方過去4度交手都由林昀儒拿下勝利，兩人今天再度碰頭林昀儒依舊佔上風，在三局賽事幾乎沒有落後，後兩局更都取得壓倒性領先，最終再以直落三取勝，晉級到8強賽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。